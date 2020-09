U pardubického krematoria se ve středu už dlouho před 14. hodinou potkávají hloučky lidí, kteří se chtějí s velikánem českého hokeje rozloučit. „S Milošem jsem se poprvé potkal v baráži, kdy Pardubice hrály proti Přerovu, už tam jsem vnímal, jak je to impulzivní a emotivní člověk. Když se poté objevil v sezóně 1996/1997 v Pardubicích, měli jsme z něho jako mladí kluci obavu, když na nás spustil, stáli jsme v pozoru. Když člověk ale pracoval tvrdě a poctivě, trenér mu to vždy vrátil,“ vzpomíná bývalý hokejový brankář Dušan Salfický.

Poslední sbohem mu přicházejí říci kolegové ze střídačky i fanoušci, kteří svými dresy připomínají Říhovo angažmá v extraligových Pardubicích, kde působil hned několik sezón. „Přišel jsem vzdát panu Říhovi hold, protože udělal pro český hokej a hlavně pro Pardubice hodně moc,“ říká fanoušek Josef Vojtek oblečený do červeného dresu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Smuteční síní se linou tóny písní jako Aj tak sme stále frajeri či Jak za mlada. Smuteční hosté, mezi nimiž je také primátor Pardubic Martin Charvát, bývalý útočník Bohuslav Šťastný, kanonýr Petr Sýkora nebo třeba obránce Jiří Vašíček, přistupují k rakvi obsypané květinami a hokejovými šálami, aby vzdali hold a naposledy se rozloučili s bývalým reprezentačním trenérem.

„Strašně rád jsem pod ním hrál, byl to bezvadný člověk, s nímž jsem si měl vždy co říct. Tohle je další rozloučení v Pardubicích, které mě obrovsky zasáhlo, tohle nikdo nečekal,“ odkazuje pardubický srdcař Tomáš Rolinek na loňský květen, kdy měl pohřeb brankář Adam Svoboda, který si sáhl na život.

Podle přátel nežil Miloš Říha pro nic jiného než pro hokej, zároveň nebyl jen trenérem, ale také parťákem. „Byl to pan trenér. Myslím, že ho měli rádi i rozhodčí, kteří s ním bojovali,“ usmívá se Pavel Hošek, který se s Říhou potkával v autobusu – vozil totiž pardubické hokejisty na zápasy. Do řízení mu prý ale Říha nemluvil. „Tenkrát nám někdo odšrouboval šrouby a v Pardubicích u letiště nám upadala zadní kola, tak to v něm hrklo a vylítl, ať dávám bacha,“ líčí Hošek.

Bývalý trenér hokejové reprezentace, u níž mu právě syn vypomáhal v roli jednoho z asistentů, opustil střídačku národního týmu po minulé předčasně ukončené sezoně, v níž přišel kvůli pandemii koronaviru o možnost usilovat na mistrovství světa ve Švýcarsku o dlouho vysněnou medaili. Jeho nástupcem se stal Filip Pešán.

Říha žil na Slovensku a nejprve byl hospitalizován v Rooseveltově nemocnici v Banské Bystrici, následně byl v polovině srpna převezen do Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Rodina se k jeho zdravotnímu stavu nevyjadřovala, zpráva o Říhově úmrtí tak mnohé překvapila.