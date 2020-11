„Příprava ledu je pochopitelně finančně náročná, zvlášť, když na něm mohou v současné době trénovat pouze profesionální sportovci. Přesto město Přerov své hokejisty podporuje a doufáme, že brzy na něj vyjede i mládež a ostatní hokejové ligy,“ řekl náměstek primátora města Přerova Petr Kouba.

Rada města Přerova minulý čtvrtek vzala na vědomí požadavek Zubrů na obnovu ledové plochy. Vše ale musela posvětit valná hromada společnosti Sportoviště Přerov, která zimní stadion spravuje.

„Valnou hromadu jsem svolal proto, abych na ní získal oporu v tom, jak ufinancovat výrobu ledu. Ta na jeden den stojí zhruba třicet tisíc korun. Protože není nikdo jiný, kdy by si mohl ledovou plochu nyní pronajmout, nezaplatí se částka, která má pokrýt výrobu. Já musím jednat s péčí řádného hospodáře, nemůžu přivést firmu do minusu, dokud to nemám podpořeno v rozpočtu,“ vysvětlil jednatel společnosti Jaroslav Hýzl.

Naštěstí pro přerovský hokej je vše vyřešeno a ledaři začali pracovat už ve čtvrtek. Výroba optimální ledové plochy je však náročný proces.

„Výroba vyžaduje technologii, kterou nejde obejít. Bude to trvat čtyři až pět dnů, pokud by v pondělí byla ledová plocha v kvalitě, jakou hokej potřebuje, v úterý by mohli Zubři vyjet na trénink,“ doplnil Jaroslav Hýzl.

Dle posledních informací by se hokejová Chance liga mohla znovu rozeběhnout 21. listopadu, ve hře je také datum 30. listopadu. Vše závisí na aktuální situaci a okolnostech schválení výjimky ministerstvem zdravotnictví. A také na způsobu a ceně testování.