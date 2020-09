Zúčastnit se jej nemohl nikdo z hráčů a realizačního týmu, na dotazy tak odpovídali pouze jednatel Tomáš Pluháček a sportovní manažer Pavel Hanák.

Den před besedou totiž klub oznámil případ nákazy koronavirem u jednoho z hráčů. Covid-19 však zdaleka nebyl jediným tématem odpoledne.

„Jsem za to strašně rád, že fanoušci přijdou, my klademe velký důraz na to, abychom se potkávali. Mluvím s nimi zcela otevřeně, většina z nich mě zná. Jsem rád, že mají spoustu dotazů ke kádru i opatřením týkajícím se covidu nebo zimního stadionu,“ řekl Pavel Hanák.

ROZPOČET JE ZAJIŠTĚN

Na řadu ve spojení s krizovým obdobím přišly i finance. Jednatel klubu ujistil fanoušky, že Zubři nikomu nedluží a mají zajištěný rozpočet do konce sezony.

„Budeme asi na osmdesáti procentech loňské sezony. Jednak budeme mít ztráty od partnerů, jednak samozřejmě nemůžeme na zimák dostat tolik lidí, kolik bychom chtěli. Odhad těch ztrát na tuhle sezonu je asi dvacet procent,“ prozradil Tomáš Pluháček.

Sportovní manažer pochopitelně odpovídal hlavně na dotazy týkající se kádru pro novou sezonu. Debata se vedla třeba ohledně angažování útočníka Vlastimila Dostálka. Někteří fans pochybují o jeho přínosu pro tým v kabině.

„Nabídli jsme mu mnohem horší podmínky, než jsou ty, na jaké byl zvyklý. Nechci říct, že byly směšné, ale kývl na ně, čímž ukázal, že se opravdu chce vrátit domů. Taky jsme to pochopitelně řešili s osobnostmi v kabině, jako je Roman Pšurný. Byli pro,“ řekl Pavel Hanák.

Stejné pochybnosti mají někteří u Jakuba Svobody, který však na ledě i podle Hanáka bude obrovským přínosem pro ofenzivu. „Jeho setrvání v Přerově vidím tak na dva měsíce,“ nastínil sportovní manažer.

BRANKÁŘI? NA ZÁŘÍ KACETL

Klíčový post brankářů mají Zubři vyřešen, zdá se, luxusně. Kdo ale bude tvořit stabilní dvojici? „Mám inforamci z Komety, že Ondřej Kacetl by měl být v Přerově po celé září jako jednička. Teď to vzhledem ke zranění Daniela Dvořáka vypadá, že záda mu bude krýt Martin Holík,“ odtajnil Pavel Hanák.

Marodka Přerovanů je i nyní během karantény slušně zaplněná. Fanoušky znepokojují hlavně absence v obranných řadách. Dlouhodobě zraněný je Lukáš Forman, Jiří Krisl by se měl do hry vrátit podle Pavla Hanáka v říjnu. Zubři by „díry“ mohli zalepit střídavými starty. Nejpravděpodobnější je spolupráce s Vítkovicemi a Zlínem.

„Cestu k nám mají ze Zlína otevřenou Jakub Ferenc, Martin Novotný nebo Honza Dluhoš. Momentálně nás zajímají hlavně Vítkovice, pokud by v extralize nedostali šanci Jakub Kubeš či Robert Černý, oba k nám mají vyřízeny střídavé starty,“ upřesnil Hanák s tím, že ve hře je i případný start brněnského Stanislava Svozila v barvách mateřského klubu.

POCTA ŘÍHOVI S ATRAKTIVNÍM SOUPEŘEM

Na řadu přišla i vzpomínka na nedávno zesnulou legendu Miloše Říhu. Ostatně, Tomáš Pluháček i Pavel Hanák nechyběli na středečním pohřbu hokejového velikána. Rodák z Přerova by se v MEO Aréně měl dočkat důstojné rozlučky na vybraném atraktivním zápase v úvodu sezony.

„Řešíme i video, vyvěsíme Milošův dres a dorazit by měl i jeho syn,“ zmínil Pavel Hanák.

Jisté je, že sezona 2020/21 bude v mnoha ohledech mimořádná. V karanténě je aktuálně před startem soutěže pět prvoligových týmů, vládní opatření omezují návštěvy na stadionech. V Přerově to zatím vypadá, že na zimní stadion do čtyř navzájem neprůchozích sektorů vejde 500 diváků do každého. Přiblíží se ale návštěvy oněm dvěma tisícovkám?

„Máme perfektní fanoušky, doufám, že si cestu najdou. Ta opatření nejsou úplně příjemná ať už nošení roušek nebo rozdělení sektorů. Ty návštěvy asi budou nižší, ale atmosféra se dá udělat i tak. Věřím, že lidé přijdou a budou fandit,“ uzavřel Tomáš Pluháček.