„Hodně jsme se trápili. Soupeř byl rychlejší, byl zarputilejší. My jsme spoustu věcí řešili složitě. Ozdobou utkání určitě byli oba dva gólmani,“ měl jasno přerovský trenér Robert Svoboda.

Domácí v úvodním dějství eliminovali bez větších problémů dvě šumperské přesilovky, při hře v pěti měli více ze hry a v závěrečné pětiminutovce také dostali možnosti početní výhody.

Využili tu druhou, Macuhova formace s Okálem a Goišem na křídlech Drakům pořádně zatopila a exšumperský Rok Macuh uklízel puk do prázdné klece.

Největší přerovská posila Zdeněk Okál hrál dobrý zápas. Ale jen do 29. minuty, kdy zůstal po jednom ze soubojů u mantinelu chvíli ležet na ledě. Po svých poté odešel do kabiny, do dalšího dění už nezasáhl. Po utkání měl pravou ruku v obvazech, jedná se nejspíš o ne příliš vážné zranění ramene.

Vydřené vyrovnání

Šest minut před druhou sirénou se hrálo ve čtyřech a hostující Adam Křemen se štěstím z bezprostřední blízkosti procedil puk za Petráska, bylo srovnáno. Draci politi živou vodou Zubrům pořádně zatápěli, do třetí třetiny se však šlo za vyrovnaného stavu.

„Z naší strany to byl vyválčený zápas. Domácí mají hroznou kvalitu i hokejovost. Za mě je to jeden z favoritů soutěže. Zápasu nepomohla horší kvalita ledu, hokej proto šel stranou,“ všiml si šumperský lodivod Lukáš Majer.

Třetí třetina příliš hokejové krásy nenabídla. Byli to hosté, kdo se mohl minutu a 21 sekund před koncem radovat, puk ale domácí dokázali zastavit na brankové čáře. Sudí poté necitlivě přerušil hru.

Šlo se tak do prodloužení, ve kterém Přerované šli opět do početní výhody. Hrdinka ještě nastřelil tyč, minutu a půl před koncem ale Daniel Ministr dorazil puk do sítě a výhru tak slavili domácí.

„Přestože jsme měli velké množství střel, nebylo to nebezpečné. Neměli jsme patřičný tlak do brány. Tomu napovídá i výsledek. Musíme se z toho poučit, viděli jsme, co musíme zlepšit,“ nebyl přes vítězství spokojen Robert Svoboda.

Na druhé straně Draci výsledek krajského derby brali. „Jsme rádi, že jsme ten zápas dotlačili do bodu. Byli jsme ale hrozně nedisciplinovaní, tyto okamžiky se musíme naučit zvládat vyspěleji. Na druhou stranu to pramenilo ze zarputilosti a bojovnosti,“ uzavřel Lukáš Majer.

Hned ve čtvrtek si oba soupeři střihnou na ledě Šumperka odvetu. Duel je na programu od 18 hodin.

HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk 2:1p (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Macuh (Goiš, Dvořák), 64. Ministr (Doležal, Kudělka) – 34. Křemen (Eliáš, Průžek). Rozhodčí: Blaha, Šico – Navrátil, Peluha. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:0. Diváci: 488.

Přerov: Petrásek – Černý, Kudělka, Chroboček, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Gréč – Jakub Svoboda, Ministr, Doležal – Jan Svoboda, Pechanec, Březina – Okál, Macuh, Goiš – Dobša, Dvořák, Indrák. Trenér: Robert Svoboda.

Šumperk: Hamalčík – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Kunst, Dudycha, Hrachovský – Vachutka, Šuhaj, Kohút – Průžek, Čermák, Bernat – Antoníček, Horký, Jouza – Křemen. Trenér: Lukáš Majer.