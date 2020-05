Unikátní Modrožlutý kvíz se Zubry! Jste lepší analytik než videokouč Sklenář?

Co Čech, to trenér. Co si budeme nalhávat, každý jsme tak trošku hokejový odborník. A co teprve, když jde o náš oblíbený tým! Myslíte si ale, že hokeji a Zubrům rozumíte fakt výborně? Že dokonale poznáte silné stránky jednotlivých hráčů Přerova?

Modrožlutý kvíz. Unikátní soutěž pro fanoušky Zubrů. | Foto: Deník/Karolína Pospíšilová