Velký zájem ovšem byl o exkurzi do kabiny, kterou takto otevřeně veřejnosti Zubři zpřístupnili snad vůbec poprvé.

„Aby to nějak vypadalo a mělo to nějakou kulturu, řekli jsme si, že to nachystáme tak, jak jsou kluci zvyklí před zápasem. Výstroje jsou poschovávané, ale dresy nebo zápasová svačinka, to je všechno tak, jak to plus mínus mívají nachystané na zápas,“ prozradil kustod Lukáš Menšík.

Někteří šťastlivci si jako třešničku na dortu odnesli domů zajímavé ceny ze slosovatelné tomboly.

Míček dvakrát zlatý. Plavání Přerov buduje i přípravku