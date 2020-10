„Do kabiny bude nějaká svačinka, až se všichni zase sejdeme,“ usmíval se hrdina zápasu.

„Jsem rád, že tam ty puky prolétly a dokázali jsme zápas zlomit na svou stranu. Bohužel, ta nařízení musíme brát, jak jsou. Příjemné to není. Byli jsme rádi, že můžeme hrát aspoň bez diváků, teď už nemůžeme hrát vůbec. Budeme doufat,“ řekl Vlastimil Dostálek.

Přerované ovšem do utkání nevstoupili vůbec dobře. Už po třech minutách nechali v mezikruží nekrytého Petra Kafku, který nedal Kacetlovi šanci. První dějství patřilo slávistům, domácí si šance na ohrožení Michajlova vytvářeli minimálně.

„Slavia má výborný tým, hlavně směrem dopředu. V první třetině jsme vystřelili na bránu snad dvakrát. Kdyby to bylo 0:4, tak jsme se asi divit nemohli,“ hodnotil duel hlavní trenér Vladimír Kočara.

Na začátku druhé třetiny dostali Zubři potřetí v utkání možnost přesilovky a Tomáš Doležal z dorážky srovnal. Vzápětí měli hosté početní výhodu nakrátko dokonce dvojnásobnou, Kacetl ale svůj tým podržel. Stejně tak i v další ze série přesilovek Pražanů.

OBRAT V PŘESILOVCE

V polovině utkání dostali další možnost přesilové hry Přerovští a půl minuty si zahráli také proti třem. Než se domácí usídlili v útočném pásmu, dvojnásobná výhoda byla pryč, proti čtyřem to ale sehráli výborně Pšurný s Dostálkem. První jmenovaný nahrával, druhý uklízel do brány.

Závěr třetiny patřil nejvýraznějšímu tlaku Zubrů v utkání, Michajlov ale držel naděje Slavie nad vodou i při samostatném úniku Vlastimila Dostálka.

„Po druhé třetině, kdybychom vedli my 4:1, tak by ten výsledek taky odpovídal,“ zmínil Kočara.

Naopak náporem sešívaných začala třetí dvacetiminutovka. Přerov jej ustál i díky břevnu, na druhé straně byl centimetry od skórování v obrovské šanci Pšurný.

A tak se ve 46. minutě hosté radovali ze srovnání. V přesilovce se ujala na první pohled nikterak nebezpečná střela Lukáše Buchty, který během léta v Přerově trénoval, nakonec však skončil právě ve Slavii.

KRÁLOVSKÁ NABÍDKA

Velkou parádu si pro 56. minutu schovával jiný bek. Filip Král se vydal po pravém mantinelu na útočný výlet, vystřihl krásnou kličku s razítkem NHL a skvěle nachystal puk Dostálkovi, který poslal Zubry do vedení 3:2.

„Jak Roman, tak Filip měli krásné oči a viděli mě tam. Bylo to důležité pro tým. Jsem od toho, abych dával góly, pak jsou tam kluci, kteří padají do střel v oslabeních. Není to jen moje zásluha, jsme tady všichni jeden tým, stojíme jeden za druhým,“ vyzdvihl Vlastimil Dostálek.

„Střelec navrátilec“ pak své představení korunoval trefou do prázdné klece a hattrickem tak rozhodl o výhře Přerova 4:2.

Ta bude na nějakou posledním zdrojem hokejové radosti. Od pondělí se sportovní dění minimálně na dva týdny zastaví.

„Teď musí jít sport stranou, ať se nám to líbí, nebo ne. Musíme respektovat vládní zařízení. Samozřejmě to není jednoduché, protože mám obavu, že to zdaleka nebude jen čtrnáct dní. Teď jsme dali klukům týden volno, ať jedou za rodinou a jsou s těmi nejbližšími,“ nastínil závěrem Vladimír Kočara.

HC Zubr Přerov – HC Slavia Praha 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 23. T. Doležal (Král, Pšurný), 33. Dostálek (Pšurný, Hrabal), 56. Dostálek (Král, T. Doležal), 59. Dostálek (Král, Pšurný) – 4. Kafka (Vampola, Šmerha), 46. Buchta (Šmerha, Michajlov). Rozhodčí: Cabák, Vrba – Kučera, Vašíček. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:1. Diváci: 0.

Přerov: Kacetl – Král, Hrabal, Kubeš, Zbořil, Krisl, Černý, Kučeřík – Dostálek, Pšurný, T. Doležal – Číp, Hejcman, Süss – Ryšavý, Dvořák, Svoboda – Štefka, Hajšman, Dobša. Trenér: Vladimír Kočara.

Slavia: Michajlov – Novák, Buchta, Hejda, Gaspar, Antoš, Krejčí, Duda – Šmerha, Vampola, Kafka – Šteiner, Bednář, Tomica – Kružík, Kuťák, J. Doležal – Brož, Vlček, Ondráček. Trenér: Martin Štrba.