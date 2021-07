„Ze začátku to způsobovalo trochu nesnáze,“ usmívá se nejmladší Matěj. „Když někdo řekl jméno Svoboda, otočili jsme se všichni a zeptali se, kterého z nás myslí. Teď už se ale chytají přezdívky, není v tom takový guláš. Někdy ale ještě zareagujeme všichni tři, nebo alespoň dva. Je to docela sranda,“ přiznal v jednom z rozhovorů pro klubový web.

Problém (tedy alespoň u některých) dle něj nastal například při teambuildingové bojové hře. Někteří spoluhráči zkrátka stále nedokázali všechny tři Svobody správně pojmenovat.

„My jsme v týmu měli Roberta Černého, byl to náš kapitán. Při této otázce trošku zaváhal, ale správnou odpověď věděl. Akorát jeden z dalších týmů na tom pak pohořel. Mám pocit, že to byl Omar (David Dobša – pozn. red.). Myslel si, že jsou dva Kubové,“ práskl Matěj.

Za Zubry přidá už třetí sezonu v řadě, poprvé by si ale mohl zahrát v podobně bizarním útoku. „Také už jsem přemýšlel, jaké by to bylo (smích). Určitě by se jednalo o zajímavou kombinaci. Kuba už něco odehrál a má spoustu zkušeností. Honzík je taky šikovný hokejista. Myslím si, že bychom si rozuměli,“ věří.

Hokejisté Přerova (v modrém) proti Kadani. Jakub SvobodaZdroj: Jan Gebauer

Reprezentant i velká neznámá

Tahounem a jednoznačně nejznámějším a nejzkušenějším článkem potenciální „freedom“ lajny by byl Jakub. Bývalý reprezentant, kdysi opora Komety či Zlína a jeden z nejúspěšnějších přerovských odchovanců posledních let potěšil fanoušky, když po poslední sezoně potvrdil své setrvání doma na Hané.

„S klubem jsme měli dohodu, že počkáme na vyjádření agenda, jestli se z Německa nenaskýtá nějaká zajímavá nabídka. Nakonec nepřišla, proto jsem se rozhodl zůstat v Přerově,“ vysvětloval.

Naopak největší neznámou je pro příznivce Zubrů Jan Svoboda. Dvaadvacetiletý odchovanec chomutovského hokeje se chystá na své první moravské angažmá. V minulé sezoně působil v týmu Kadaně, kde ovšem předváděl skvělé výkony (34 utkání, 8+19).

„Přerov bych srovnával spíš s Chomutovem, kde jsem byl před dvěma roky. Tréninky jsme měli dané podobně, také s námi pracoval výborný kondiční trenér. Když to shrnu, v Chomutově to ohledně letní přípravy bylo super. A tady se mi pouze potvrzuje, že to je možná ještě o něco lepší,“ pochvaloval si.

Do týmu se přitom začlenil rychle. Podobně jako již zmiňovaní další exkadaňský borec Robert Černý. Na Laguně už ochutnal i točeného přerovského „zubříka“.

„Ptal jsem se Berta Černého, kam půjdeme. Říkal, že na Lagunu, tak jsem tam poprvé v životě ochutnal pivo Zubr. Musím říct, že je výborné. Měli jsme ho i dole na Fitu. S Hanym, s Vendy, vždycky to bylo příjemné,“ dodal.

Jan SvobodaZdroj: Deník/Roman Dušek

Jisté je, že Jakub a Jan v minulé sezoně sbírali takřka bod na zápas, Matěj (přestože dostával o něco méně prostoru) vygeneroval v základní části ve 33 duelech 13 bodů. V play-off už to vázlo, u nejmladšího ze Svobodů se ale dá očekávat další výkonnostní progres.

Takto produktivní formace by se přerovským fanouškům rozhodně mohla líbit. Jen média si v sestavě pro utkání budou muset zvykat na nový zápis dvou ze Svobodů pod statistiky. Minimálně Jan bude mít to privilegium, že jeho jméno bude snad všude uvedeno kompletní, žádné zkratky.