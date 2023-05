Dva góly v úvodní desetiminutovce, pokračování ofenzivního trápení i příběhu smolaře jara Davida Kašpárka, zbytečná červená karta a následné oplácení. Fotbalisté Přerova prohráli popáté v řadě, doma podlehli osmým Skašticím 0:2 a v tabulce divize E zůstávají předposlední.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov proti TJ Skaštice. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jediným pozitivem sobotního duelu mohl být návrat nejlepšího střelce týmu Davida Kašpárka do sestavy. Avšak útočník, který si na jaře přivodil tři různá zranění, kvůli kterým se pořádně nedostal do hry, na hřišti strávil jen 54 minut. Tentokrát musel po druhé žluté kartě do sprch.

Emoce na plac přilil v 73. minutě přerovský záložník Martin Repček, který úmyslně šlápl na skluzujícího Menšíka. Rozhodčí jej po konzultaci s čárovým potrestal červenou kartou stejně jako pomstu hostujícího Aleše Skyby, který se ohnal po Vyroubalovi a udeřil jej do hlavy.

„To je chyba Repčeka, to si prostě nemůže domluvit. Možná tam je na něj faul, ale nejde takhle oplácet. To si ještě vyřešíme v kabině,“ řekl kouč Viktorky Petr Bogdaň.

Inkriminovaná situace v čase 1:40:48

Zdroj: tvcom.cz

Duel se pak už dohrál bez dalších extempore a společně mu přihlíželi bývalý trenér Přerova David Rojka a budoucí hlavní kouč A-týmu David Chuda.

Druhý jmenovaný může přes nepovedené jaro Viktorky spřádat plány na další divizní sezonu. Sestupovat by totiž ze všech tří moravskoslezských divizních skupin měl jediný tým – ten s nejméně body. Přerov má na poslední celek divize D Bystřici nad Pernštejnem tři kola před koncem osmibodový náskok.

1. FC Viktorie Přerov – TJ Skaštice 0:2 (0:2)

Branky: 5. Beneš, 9. Číhal.

Rozhodčí: Malý – Šafrán, Macrineanu. ŽK: V. Kocian, Bogdaň (trenér) – Frýdl, Beneš, Lu. Motal. ČK: 54. Kašpárek (po 2. ŽK), 74. Repček – 74. Skyba. Diváci: 108.

Přerov: Mikeš – F. Kuča, Javora, Masný (68. Otáhal), V. Kocian (64. Vyroubal), Repček, Kašpárek, Caletka (46. Pistovčák), Řezník, Hretsajčuk, Mirvald. Trenér: Bogdaň.