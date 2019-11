Třetí nula Lukáše Klimeše v sezoně dovedla hokejisty Přerova po třech letech k vítězství na ledě Jihlavy. Zubři byli na Vysočině nebezpečnějším týmem, v každé třetině nastřelili tyč, jinak ale pokračoval festival nevyužitých šancí. Ukončil jej až čtyři vteřiny před koncem prodloužení nechytatelnou střelou Šimon Kratochvil.

SPECIÁLNÍ ZÁPAS. Jihlavská Dukla v sobotu hrála proti Přerovu na počest válečných veteránů. Významný zápas to byl i proto, že se jednalo o domácí premiéru trenérů Ujčíka a Nekvasila. | Foto: Ladislav Jonák

„Jsme samozřejmě spokojení jak s body, tak s výkonem. Včera jsme měli delší předzápasovou poradu, kde jsme si nastínili, co chceme hrát. Splnili jsme to do puntíku. Byť nepadl gól, tak zápas byl pro lidi zajímavý,“ pochvaloval si asistent hlavního trenéra Přerova Kočary Jakub Grof.