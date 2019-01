Třetí díl letošní hanácké hokejové ságy je tady. Jestřábi se podruhé v sezoně chystají na výpravu do Přerova, aby společně s domácími Zubry vstoupili do další poloviny základní části WSM ligy. Hlavně však, aby ukončili nadvládu Přerovanů, na které v tomto prvoligovém ročníku zatím marně hledají recept.

„Těšíme se. Je to pro nás velká výzva. Nechceme Přerovu darovat devět bodů ve třech zápasech, tím spíš, že rozdíly v tabulce jsou těsné. Motivace je na naší straně,“ hlásí před utkáním kapitán Prostějova Matouš Venkrbec.

Podle něj zatím Zubři zvládají atmosféru bitvy o Hanou lépe než Jestřábi.

„Přerov ta derby hraje trošku lépe, hraje takový derby hokej. V prvním kole jsme měli úvodních deset minut tlak, ale inkasovali jsme jako první. Potom nám chyběl větší důraz v koncovce a efektivita. To pak platilo i ve druhém zápase,“ viděl příčinu obou porážek kapitán Prostějova.

ZAFUNGUJE OPĚT „FAKTOR PŘECECHTĚL“?

Posledními dvěma prohrami Jestřábů ale jejich černá série proti Zubrům nekončí. Ona vlastně začíná příchodem bývalého prostějovského kouče Kamila Přecechtěla do Přerova. Od působení zkušeného stratéga u řeky Bečvy je bilance hanáckých derby nevídaně jednoznačná – 6:1 pro Zubry.

„Já bych to nezveličoval. Myslím, že to jsou naprosto vyrovnané zápasy. Taky to během jednoho střetnutí může vše být úplně jinak. Tato utkání rozhodují maličkosti, my jsme v nich měli více štěstí,“ skromně odmítá přerovský trenér úvahy o „faktoru Přecechtěl“.

Ani tentokrát nestaví fanoušky tolik sledovaný souboj výše než ostatní zápasy.

„Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí sezona i situace v tabulce, je vlastně jedno, jestli jde o derby nebo jiné utkání. Zkrátka potřebujeme v každém zápase nějaký ten bodík urvat. Jdeme do toho s tím, že chceme bodovat,“ přál by si Kamil Přecechtěl.

Ten v poslední době hodně bojoval se složením hlavně útočných formací, pro duel s Jestřáby už však situace bude daleko lepší.

Na úterním tréninku na ledě kroužili zlínští Michal Popelka i Lubomír Kovařík, v sestavě by se měl vůbec poprvé objevit obrovský talent přerovského hokeje Karel Plášek mladší, který dostal od brněnské Komety zelenou ve formě střídavých startů domů. S otcem si však nezahraje, právě Plášek starší je společně s bekem Malinou a Filipem Dvořákem stále na zubří marodce.

JESTŘÁBY TRÁPÍ MARODKA

To Prostějov řeší větší komplikace. Zdravotní neduhy momentálně řeší hned šest hráčů – Divíšek, Fiala, Starý, Horyna, Nestrašil a Holík.

Z marodů nastoupí zřejmě jen posledně jmenovaný.

„Vypadá to bledě. Snažíme se získat někoho na výpomoc. Aleš Holík navíc bude hrát s nachlazením. Dáváme to do kupy těžce. Ale nehledáme výmluvy, tým v Přerově mít budeme a hráči vědí, co mají hrát,“ nehledá výmluvy kouč Jestřábů Jiří Vykoukal.

Dvojnásobný mistr světa se těší také na tradičně výjimečnou atmosféru.

„Já bych těch derby hrál za sezonu klidně osm. Ty zápasy mají vždycky atmosféru a pro lidi tady v regionu je to zajímavé,“ cítí Vykoukal.

Výjimečnost středečního zápasu pochopitelně vnímá i kapitán Přerova Tomáš Sýkora.

„Předešlá utkání byla o štěstí, ale to přeje připravenějšímu. Zase to bude těžké. Prostějov má fazonu, přestože naposledy prohrál. Strašně se na to těšíme, zase hrajeme doma, přijde plný stadion. Potřebujeme body do vyrovnané tabulky, doufám, že vyhrajeme,“ řekl závěrem jeden z klíčových hráčů Zubrů.

Úvodní buly je v MEO Aréně na programu dnes v 18 hodin.

Letošní derby Přerov - Prostějov:

1. kolo: HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Fořt (Pšurný, Chmelíř), 43. Procházka (Pšurný). Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 7:5, navíc Rudovský (Prostějov) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2639.

14. kolo: LHK Jestřábi Prostějov – HC Zubr Přerov 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 50. Švarc (Venkrbec, Holík) – 20. Šlahař (Plášek, Sýkora), 33. Sýkora (Plášek). Rozhodčí: Dědek, Kopeček – Měkýš, Komínek. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 2585.