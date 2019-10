Další famózní výkon Lukáše Klimeše zajistil přerovským hokejistům domácí vítězství na Třebíči. Ta byla ve středečním utkání dvě třetiny nebezpečnějším týmem, k Zubrům se však tentokrát přiklonilo i štěstí, zvítězili 3:2 a v tabulce Chance ligy už jim patří druhé místo.

Hokejisté Přerova (ve žlutém) v domácím utkání s Třebíčí. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Třebíč byla lepší. My jsme hráli to, co jsme si řekli, jen ve druhé třetině. Dnes jdou jinak tři body za Lukášem v bráně,“ uznal i hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.