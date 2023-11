Po minimálně metrovém ofsajdu inkasovali přerovští hokejisté na ledě Třebíče rozhodující gól během středečního utkání Chance ligy. Čárový před gólem Frömela měl dokonce zvednutou ruku, jenže nepískalo se a Přerované inkasovali gól na 2:1. Horácká Slavia nakonec zvítězila 3:1.

Hokejisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Třebíč šla v první třetině do vedení po gólu Matěje Psoty, na ten však po vynikajícím pasu Chludila odpověděl Daniel Ministr.

Ve druhé třetině to paradoxně byli Zubři, kdo mohl jít do vedení, obrovské šance Březiny a Tarnoczyho však gólem však vychytal navrátilec do domácí svatyně Pavel Jekel.

Klíčový moment utkání se zrodil ve 44. minutě. Jan Kučera nahazoval do útočného pásma před modrou čarou, v naprosto jasném ofsajdu se však v ten moment nacházel Matyáš Svoboda. Zmatený čárový nechal hru běžet, Zubři chybovali za bránou a Šimon Frömel vstřelil rozhodující branku zápasu. „To byl minimálně metrový ofsajd,“ divili se i komentátoři přímého přenosu pro ČT Sport Plus.

Jenže v Chance lize žádná výzva trenéra neexistuje, na většině stadionů není k dispozici ani kamera nad brankou pro přezkoumání gólové situace.

Přerované to ještě v závěru zkusili v šesti, avšak inkasovali z hole Martina Dočekala. Zubři nezvítězili od postupu do druhé nejvyšší soutěže v Třebíči za tři body.

V sobotu nastoupí aktuálně desátí Zubři na ledě jedenáctého Kolína. Oba týmy ale v tabulce dělí sedm bodů.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Zubr Přerov 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Psota (Poizl, Michálek), 44. Frömel (Kučera, Matyáš Svoboda), 59. Dočekal (Michálek, Furch) – 18. Ministr (Chludil, Dobša).

Rozhodčí: Bejček, Micka – Zídek, Dědek. Vyloučení: 2:2, navíc Štebih (Třebíč) 5 minut plus do konce zápasu. Bez využití. Střely na branku: 24:27. Diváci: 888.

Třebíč: Jekel – Baláž, Bořuta, Vodička, Štebih, Furch, Poizl – Ferda, Bittner, Dočekal – Psota, Michálek, Vodný – Frömel, Malý, Matyáš Svoboda – Michalčuk, Kučera, Matěj Svoboda. Trenér: Pokorný.

Přerov: Postava – Kudělka, R. Černý, Zeleňák, Chroboček, Cubo, Krisl, F. Němec – Březina, Pechanec, T. Doležal – Tomi, Vlach, Mácha – Tarnoczy, Hejcman, Indrák – Dobša, Chludil, Ministr. Trenér: R. Svoboda.