Za srovnaného stavu 1:1 na zápasy se čtvrtfinálová série play-off Chance ligy mezi Zubry a Třebíčí přesune v neděli do Přerova. Druhé utkání na ledě Horácké Slavie bylo od začátku v režii vítěze základní části, který tentokrát vytasil své největší ofenzivní klenoty, vyslal na Michala Postavu 57 střel a zvítězil 3:1.

Hokejové utkání čtvrtfinále play-off Chance ligy mezi SK Horácká Slavia Třebíč (v bílých dresech) a HC Zubr Přerov. | Foto: Jaroslav Loskot

„Propásli jsme první třetinu, to byla velká škoda. Věděli jsme, že domácí nejsou v pohodě, bude na ně tlak. První třetina v podstatě rozhodla,“ měl po utkání jasno přerovský kouč Robert Svoboda.

Svoboda: Musíme zlepšit disciplínu

Početní výhodu navíc Horáci zužitkovali také v prostředním dějství, když expřerovský Forman rychle a přesně našel Malého, který prostřelil Michala Postavu potřetí.

„Musíme zlepšit disciplínu. Těch oslabení je moc. Domácí využili přesilovky, to rozhodlo. Někdy je to naše nešikovnost, někdy smůla, jindy frustrace. Tak to nejde. Vysiluje to pořád stejné hráče a je to voda na mlýn soupeře,“ upozornil trenér Zubrů.

Ve třetí dvacetiminutovce byla k vidění zejména tvrdá hra, šarvátka Kudělky s Ferdou i pár zbytečných faulů. Je jasné, že v rukavičkách už se žádný z dalších zápasů hrát nebude.

Nulu sebral Jekelovi z dorážky Tomáš Doležal, na víc se ale Zubři ve druhém utkání série nezmohli, domácí zaslouženě srovnali.

Přerované nicméně z Vysočiny odjíždí podobně jako před rokem s jednou výhrou a pokud by naplno v neděli a v pondělí využili výhody domácího prostředí, poprvé od návratu do druhé nejvyšší soutěže by slavili postup do semifinále.

„Čekáme stejnou podporu fanoušků, jaká byla tady. Je to otevřené. Doufám, že v dalším zápase budeme úspěšnější my. Pak se uvidí,“ uzavřel Robert Svoboda.

OBRAZEM: Mora dohrála dvě třetiny vítězně. Do Varů si poveze náskok

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Zubr Přerov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Dočekal (Bittner, Forman), 14. Dočekal (Vodný, Bořuta), 31. Malý (Forman, Klímek) – 55. Doležal (Hrdinka, Černý). Rozhodčí: Bejček, Cabák – Hanzlík, Bohuněk. Vyloučení: 4:8, navíc Ferda (Třebíč) a Kudělka (Přerov) 5 minut. Využití: 2:0. Diváci: 2 204. Stav série: 1:1.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl, Vodička, Fajmon – Vodný, D. Michálek, Ferda – Dočekal, Bittner, Psota – M. Svoboda, Malý, Klímek – Pšenička, Novák. Trenér: Pokorný.

Přerov: Postava – Krisl, Chroboček, R. Černý, Hrdinka, Kudělka, Ševčík, F. Němec – Kratochvil, Pechanec, Indrák – Goiš, Süss, Březina – Jan Svoboda, Macuh, Doležal – Fencl, Ministr, Hradil. Trenér: R. Svoboda.