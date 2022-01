„Náhradní termín pro odehrání utkání je momentálně v řešení,“ píše oficiální web Zubrů.

Covid úřaduje. Své utkání dnes neodehrají ani volejbalistky

Čas na bilancování si tak našel Robert Svoboda. Ten společně s Petrem Dočkalem odškrtne první měsíc na přerovské trenérské lavici. Ze sedmi utkání dokázal s týmem vyhrát tři. Po nadějném začátku v Sokolově (triumf 3:1) Zubři zabředli zpět ke střídání solidních výkonů s těmi už ne tolik podařenými.

„Mužstvo je velice kvalitní, teď se navíc ještě podařilo doplnit o Tomáše Kudělku. Trošku je to o sebevědomí toho týmu. Sezona neprobíhá podle představ. Je potřeba zapracovat, aby sebevědomí bylo lepší a odrazilo se to i na výsledcích,“ přeje si Robert Svoboda. „V tréninku kluci pracují velice dobře. Potřebujeme to přenést do utkání, abychom je i za nepříznivého stavu dokázali zvrátit a našli síly k tomu, aby se to podařilo otočit,“ dodal.

Zapracovat by Přerované měli hlavně na přesilovkách. Jejich procentuální využití už mají nejhorší v celé soutěži (12 a půl procenta)! Také to je dle Svobody částečně dílem nízkého sebevědomí.

„Když tým prohrává, jsou tam drobnosti – přeskočí vám puk, nepodaří se vám přihrávka a podobně. V každém případě to ale budeme chtít změnit, abychom v této disciplíně byli úspěšnější. Přesilové hry utkání mění, což se ukázalo také naposledy v Šumperku, kde jedna přesilovka rozhodla,“ vrátil se kouč k prohře 1:2 z krajského derby.

Také Draci jsou ale momentálně v karanténě. Včerejší program Chance ligy dokonce nabídl pouhé dva zápasy. Hrálo se pouze v Havířově a Kolíně.

Hlavně Přerovany však čeká vzhledem k dohrávání utkání náročný program. V celé soutěži odehráli vinou odkladů zápasů pouze 33 utkání, například Kolín už jich absolvoval 37. Další manko navíc Zubři naberou zítra. V sobotu by se měli představit na ledě Poruby. Ta už se výsledkově zvedla a dokonce (nyní až 13.) Hanáky předběhla v tabulce o tři body.