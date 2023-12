Naposledy na začátku nováčkovské sezony v říjnu 2015 museli hokejisté Přerova čekat na prvoligové body šest zápasů. Nelichotivou bilanci vyrovnali v posledním utkání roku 2023 v Kravařích na ledě suverénního lídra Chance ligy. Poruba přejela Zubry poměrem 6:2.

Chance liga: Poruba - Přerov. Ilustrační foto | Foto: Lukáš Bajgar/hcporuba.cz

Hosté přitom šli zásluhou Pechance do vedení ve 4. minutě a po dvou třetinách svítil na světelné tabuli přijatelný stav 3:2 pro favorita. Hned v úvodu třetí dvacetiminutovky ale udeřili ex-přerovští Šoustal s Mrázkem a bylo de facto rozhodnuto.

Na už tak rozsáhlou marodku Přerovanů přibyl před zápasem nemocný klíčový muž, brankář Michal Postava. Hanáci reagovali výpomocí Štěpána Lukeše z Komety Brno, záda mu poprvé kryl Josef Němeček z druholigových Letňan.

Nový kouč Michal Mikeska tak neuspěl ani napočtvrté. Zubři mají od svého návratu do druhé nejvyšší soutěže za sebou ještě jedno „černější“ období. To když na přelomu let 2016 a 2017 prohráli desetkrát v řadě.

HC RT TORAX Poruba – HC Zubr Přerov 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 18. Krenželok (Doudera, Šedivý), 31. Šoustal (Razgals, Střondala), 34. Razgals, 44. Šoustal (Klimíček, Střondala), 46. Mrázek (Krenželok, Šedivý), 56. Mrázek (Klimíček, Krenželok) – 4. Pechanec (Ministr), 36. Indrák (Doležal, Pechanec) Rozhodčí: Šico, Wagner – Bezděk, Otáhal. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 942.

Poruba: Dolejš – Sedlák, Doudera, Lemcke, Klimíček, Gutwald, Voráček, Hlaváč – Tvrdoň, Střondala, Šoustal – Razgals, Honejsek, Berisha – Christov, Vachovec, Gřeš – Mrázek, Krenželok, Šedivý. Trenér: Režnar.

Přerov: Lukeš – Kudělka, Němec, Adámek, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Březina, Pechanec, Ministr – Doležal, Hejcman, Jakub Svoboda – Tomi, Vlach, Indrák – Goiš, Nemec, Chludil. Trenér: Mikeska.