Chuť do hokeje a opět se ukázat, jako by byla zpět. „Bylo to, dá se říct, poprvé, co jsem v sezoně pořádně hrál. Hrozně mě to bavilo. Jen to tam nepadlo, ale to nevadí, důležité je, že jsme vyhráli,“ usmíval se 36letý odchovanec šumperského hokeje po utkání.

Zubři ukončili sérii proher. Posily pomohly, škoda zraněných

U Beranů se to nepovedlo

Hokejisté Přerova (ve žlutém) proti PSG Berani Zlín. Zdeněk Okál a Tomáš PospíšilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Do Zlína přicházel před minulou sezonou coby zvučná posila z extraligy, kde odehrál přes 500 utkání. Základní část ale neprobíhala podle jeho a zpočátku ani zlínských představ. Pospíšil své schopnosti více ukázal až v play-off, kde v 15 utkáních pomohl k prvoligovému titulu sedmi body a v jednom z duelů s Třebíčí na ledě dokonce strávil i přes 21 minut.

Jenže přišla nová sezona, znovu zlínský úvodní zmar a Pospíšil byl opět jedním z hráčů, kteří to, co se týče času na ledě, začali odnášet.