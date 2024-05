S hokejem začínali v Přerově společně. Bratr autora zlaté gólové nahrávky Tomáše Kundrátka Marek je jen o rok starší, v mládeži hrával před bráchou v útoku a na nejdůležitějších zápasech českého týmu na mistrovství světa nemohl v Praze chybět.

Tomáš Kundrátek, Marek Kundrátek starší a Marek Kundrátek mladší (zleva). | Foto: archiv Marka Kundrátka

„Atmosféra byla opravdu neskutečná. Užili jsme si to všemi doušky, seděli s rodinami hráčů, samozřejmě i syny a manželkou od bratra. Té ukápla slzička,“ prozradil 35letý Marek.

Moment, který se všem navždy vryl do paměti? Tomáš Kundrátek po vyhraném buly v 50. minutě nachází českou superstar Davida Pastrňáka. Ten vytasí svou signifikantní dělovku z první a Česko vede 1:0. Vítězný gól, který hokejovému národu (a „Pastovi“) naservíroval přerovský odchovanec.

„Musím přiznat, že jsme na Tomáše s mojí manželkou řvali, ať střílí. Asi tam proběhl nějaký signál, měli to tak domluvené,“ všiml si Marek Kundrátek.

Coby rodinný příslušník si mohl užít i oslavy s týmem přímo na místě. „Proběhly už v kabině, v hotelu Stages pak měli raut,“ popsal.

Právě Tomáš se stal lídrem českých oslav, které pak pokračovaly i na Staroměstském náměstí. „Nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale Tomáš oslavy asi nejvíce sdílí i na sociálních sítích,“ zasmál se bratr mistra světa a vítěze extraligy. Kundrátkova instagramová „storýčka“ z návštěvy třineckých mistrů benzínky či autobusu Ocelářů už jsou pověstná.

Neuvěřitelných 84 zápasů v jediné sezoně odehrál Tomáš Kundrátek. Frekvence utkání navíc s play-off extraligy a reprezentačními duely narůstala.

„Neskutečné číslo. Hrát skoro obden zápas, do toho oslavit mistrovský titul s Třincem, což určitě bylo taky veliké, to je masakr,“ pokyvuje Marek Kundrátek.

Je jasné, že jeho bratrovi se povedlo něco mimořádného. Největší úspěch kariéry, absolutní vrchol. „Šel postupnými krůčky. Do NHL, olympiáda, předloni bronz a teď titul. Je to největší úspěch,“ říká Marek.

Já na bráchu, brácha na mě

Marek Kundrátek coby mladíček v přerovském A-týmuZdroj: DENÍKJeště než Tomáš zamířil v dorostu do Třince, poté do zámoří, kde se vypracoval až do hlavního týmu NHL Washingtonu Capitals, hrál v Přerově i po boku bráchy Marka.

„On byl obránce, já hrával v útoku. Těžké srovnávat. Určitě šlo od žákovských kategorií vidět, že je u něj potenciál,“ zavzpomínal starší z bratrů.

Ten si zahrál juniorskou extraligu za Kometu Brno a Olomouc, vrcholem pro něj byly sezony v přerovském A-týmu, který v té době působil ve druhé lize. Marek Kundrátek zasáhl do sedmi druholigových sezon v ročnících 2007/2008 – 2013/2014. Při postupu Zubrů do první ligy v roce 2015 už hrál za Valašské Meziříčí.

Marek Kundrátek, útočník HC ZUBR PřerovZdroj: Deník/Jan Pořízek„Trenér tehdy říkal, že bych se mu nehodil do prvních dvou lajn. A že ve Valašském Meziříčí bych je hrál. Už jsem bydlel v Olomouci, stejně bych dojížděl a ještě jsem studoval. Chtěl jsem si zahrát, ještě se vyhrát a třeba se před koncem přestupního období vrátit do Přerova,“ prozradil Marek Kundrátek, jaké měl před deseti lety plány.

Návrat se nekonal, Marek zamířil v další sezoně do krajské ligy do Uničova, kde jeho hokejová dráha skončila. „Když jsem hrál ve Valmezu, dostal jsem velice zajímavou pracovní nabídku. Už mi bylo nějakých pětadvacet, dělal jsem si magisterský titul a věděl, že ze mě Jarda Jágr nebude. Zaměřil jsem se na profesní kariéru,“ vysvětlil závěrem zaměstnanec logistické společnosti v Mohelnici momentálně žijící v Olomouci.

