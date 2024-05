Ve 34 letech má před sebou páté mistrovství světa kariéry. Hokejový obránce Tomáš Kundrátek bude v tomto směru patřit k nejzkušenějším borcům Rulíkovy družiny. Mnohé nominace třinecké opory překvapila, v Přerově, odkud bek se zkušenostmi z NHL i KHL, však o jeho další štaci u národního týmu nepochybovali.

Reprezentanti Kundrátek a Zaťovič na ZŠ Želatovská v Přerově. | Video: DENÍK/Ivan Němeček

Na zisku dalšího titulu Ocelářů měl Kundrátek velký podíl. V play-off předváděl skvělé výkony a dokonce se stal nejlepším nahrávačem vyřazovací části.

Zaťovič: Sezonu řídí směrem k vrcholu

„Má to tak vždycky. Na play-off se dokáže připravit, ví, o co tam jde. Jen o úspěch, o nic jiného. Podle toho si řídí celou sezonu, během které konzistentně prokazuje své kvality,“ chválí bývalého spoluhráče z Komety a skoro souseda z Přerova útočník Martin Zaťovič.

On sám si zahrál na třech světových šampionátech, naposledy v roce 2016, kdy mu bylo 31 let. Kundrátek je nyní ještě o tři roky starší. „To jsou zkušenosti. Má nějaké roky, a hlavně je to pravák, kterých je přeci jen méně. Podává stabilní výkony, umí dát i gól, za mě jde o zaslouženou nominaci,“ dodal Martin Zaťovič.

Zbořil: Na co sáhne, to mu vyjde

V roce 2022 s Kundrátkem oslavil mistrovský titul v Třinci Mikuláš Zbořil. Ten se netají obdivem ke staršímu kolegovi z obrany. „Je to hustý, přijde mi, že Kundrcovi vychází v hokeji skoro všechno, na co sáhne,“ usmívá se Zbořil.

„Klobouk dolů, že si zase zahraje na mistrovství, navíc v Česku. To musí být super, i když budou pod větším tlakem než obvykle,“ uvědomuje si čerstvá posila Frýdku-Místku.

A že už je Kundrátkovi 34 let? „Na turnajích Euro Hockey Tour dostávají šanci mladí, ale na šampionátu by se nemělo hledět na věk. Důležitá by měla být aktuální výkonnost a forma. Je to vrchol sezony,“ má jasno Mikuláš Zbořil.

Svoboda: Nejlepší bek na ledě

Podobně smeká další Přerovan, který si s Kundrátkem zahrál i v mládežnických kategoriích Zubrů, tehdy ještě HC Minor 2000 Přerov, Jakub Svoboda.

„Moc jsem mu to přál. Osobně jsem byl na zápasech se Spartou, finále už jsem sledoval jen v televizi, ale hrál skvěle. Byl to nejlepší bek na ledě,“ chválí Svoboda. „A asi se dobře drží i fyzicky, což šlo vidět dobře i na videích z oslav titulu,“ zavtipkoval směrem k „bříšku“, které si dobře naladěný Kundrátek hladil na jednom z videí.

Vojtek: Dělá vše pro tým

Jak to tedy s přípravou Tomáše Kundrátka je? „Dokáže se udržovat v dobré kondici díky kvalitní letní přípravě u kondičního trenéra Tomáše Tomigy,“ připomíná Martin Vojtek, brankářská legenda Přerova i Třince.

„Abych řekl pravdu, jeho nominace mě nepřekvapila. Asi pětkrát jsem byl v Třinci na hokeji během play-off a Kundrc byl nejlepším obráncem. Moc mu to přeju,“ zopakoval dnes trenér brankářů a mládeže Martin Vojtek.

„V play-off měl vůdčí roli, chodil na přesilovky a ukázal se i při rvačce ke konci zápasu se Spartou, nebál se shodit rukavice, dělá všechno pro tým. Taky zblokuje spoustu střel,“ vyjmenoval Vojtek Kundrátkovy přednosti.

Ferenc: Konzistentní výkony

Ty dokáže skvěle ocenit také Jakub Ferenc. Dvoumetrový bek z Přerova má tituly z Polska a Slovenska a kamaráda bedlivě sledoval z Košic, kde má smlouvu i na další sezonu.

„Klobouk dolů. Jeho výkony šly nahoru celou sezonu, v play-off gradovaly. Byl jedním z nejlepších hráčů Třince. Má formu a to, že je popáté na mistrovství světa jen dokazuje, jak konzistentní výkony podává. Je to pořád platný hokejista a přeji mu, ať udělají úspěch,“ říká závěrem Jakub Ferenc.