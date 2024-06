„Moc si to užívám a jsem vděčný. Chtěl bych za to poděkovat. Je to i vizitka přerovského hokeje a města, že mne takto pozvou, vážím si toho,“ řekl obránce třineckých Ocelářů.

Ten tak mohl široké veřejnosti ukázat zlaté medaile za vítězství v extralize i na domácím světovém šampionátu. Obletované ale kromě Kundrátka samotného byly také dvěma bodyguardy střežené poháry. Masarykův za triumf v nejvyšší české soutěži a „ušatá“ trofej pro mistry světa. Dostat oba poháry na starost ve stejný termín, to nebylo jen tak.

„Musel jsem si to zařídit. Jsem moc rád, že kluci z třineckého i národního týmu mi vyšli vstříc. Jsem rád za sebe i fanoušky,“ řekl Kundrátek.

Hokejový mistr světa Tomáš Kundrátek na přerovské radnici | Video: Deník/Ivan Němeček

A jak to bylo s trofejí mistrů světa? V jaké dorazila kondici? „Oslavy přežila, byla tam ještě nějaká údržba, ale nemyslím si, že by s ní někdo házel, nebo že by padala ze stolu. Utáhli jsme nějaké šroubky a je to dobré,“ pousmál se 34letý přerovský rodák.

Ten se již ve čtvrtek dopoledne podíval na „svou“ základní školu Želatovská a odpovídal na dotazy desítek dětí.

„Šlo vidět, že turnaj fakt sledovaly a zajímalo je to. Za mých let jsme nic podobného ve škole neměli. Když přivezl pohár Martin Vojtek, to už jsem byl v Kanadě. Pohár je teď ale ve škole prakticky každý rok a to ukazuje, jak dobře se v Přerově hokej dělá. Chystám se i na další návštěvy,“ řekl závěrem Tomáš Kundrátek.