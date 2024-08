Jeho formace s Davidem Březinou zařídila tři ze čtyř přerovských branek do sítě Jihlavy, on sám se trefil dvakrát. Poprvé po fantastické práci Březiny, podruhé po pasu mladého odchovance Davida Dobši. Tahle lajna splnila, co se od ní očekává.

„Břízka je střelec, dal krásný gól a tentokrát byl i v roli nahrávače. Mladý kluk Dobša? Musím ho pochválit, výborně pracoval,“ pochvaloval si Jáchym spolupráci s oběma borci. Dobšu mu však už brzy na pravém křídle nahradí zatím neodtajněná zahraniční posila Zubrů.

Aby toho nebylo málo, Jáchym skvělý výkon v prvním zápase završil povedeným samostatným nájezdem, jako jediný z Přerovanů se prosadil díky chytrému zakončení jednoruč.

„Přiznám se, že tohle jsem vyzkoušel poprvé. Nedělal jsem to snad ani na tréninku. Nájezdy jsou loterie, nepřemýšlím nad tím. Napadlo mě to na střídačce, jel jsem zprava a v půlce cesty jsem si řekl, že to udělám. Vyšlo to. Důležité bude, abychom získávali důležité body v sezoně,“ dobře ví Tomáš Jáchym.

Je to moje práce

Přesunů na trase Prostějov – Přerov v historii obou klubů příliš mnoho nenajdeme. Jáchym se rozhodl dát rivalitu stranou, přestože u Jestřábů strávil poslední tři ročníky.