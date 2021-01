„Naši kluci se snažili, hráli obětavě. Ale možná tam byla přemíra snahy,“ říká zkušený útočník Přerova. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal také třeba o tom, jak těžké je být synem slavného otce – reprezentanta Jiřího.

Tomáši, jak se vám šlo do sváteční pauzy s vidinou druhého místa v tabulce?

To je samozřejmě krásné a ani jsme si nepředstavovali, že budeme na druhém fleku. I když je to tam teď nasáčkované a každá výhra nebo prohra týmy může posunout nahoru nebo dolů. Je to hodně vyrovnané a hlavně se ještě dohrávají nějaké zápasy. Před Vánoci jsme to ale ukončili výhrou, takže se do pauzy šlo samozřejmě daleko líp.

Jak jste vůbec strávil vánoční svátky?

Myslel jsem si, že to bude poklidně. Akorát, jak bydlíme tady v Přerově, museli jsme objíždět mé rodiče, rodiče manželky, každý chtěl vidět vnučku (usmívá se). Takže to nakonec bylo docela hektické, poklidné Vánoce to nebyly, ale alespoň jsme je strávili s rodinou, to na druhou stranu bylo super.

Takže taky hodně cukroví a jídla?

Tak samozřejmě, že jo (směje se). Ale já nemám problém s váhou, i když hodně jím. Jsem pořád tak nějak nastejno.

Čím to bylo, že se vám i v nové sezoně takovým způsobem daří, přestože odborníci Přerovu tolik nevěřili?

Některé zápasy jsme měli špatné, některé se nám zadařily úplně ve všem. Pro nás je nejpodstatnější, abychom hráli to, co chceme my. Abychom plnili úkoly trenérů a hráli pořád stejně. Když to budeme plnit, tak je úplně jedno, jestli hrajeme proti Kladnu nebo Kadani. Můžeme porážet každého, když se nám zadaří a budeme každý plnit to, co máme. Pokud z toho jeden nebo dva hráči vypadnou, tak se to může celé sesypat.

Zdá se, že směrem dopředu to šlape ještě víc. Změnili jste něco oproti loňské sezoně?

Já si nemyslím. Když ale porovnám třeba naši lajnu, tak je to samozřejmě jiné. Navrc byl úplně jiný typ hráče než Vlasťa.

Teď vás čeká Vrchlabí. Tedy soupeř, se kterým bylo předchozí vzájemné utkání kontumováno ve váš neprospěch. Co čekáte od středy?

Je jedno, jestli byl ten zápas kontumovaný. Oni tady hráli výborně, byli jasně lepší. Byli jsme šťastní, že jsme z toho udělali aspoň jeden bod. Takže těžký soupeř.

Alespoň na začátku sezony vám ještě mohli pomáhat přerovští fanoušci. Jaké je pro vás hraní před prázdnými tribunami?

Mluví se o tom a každý, kdo tady hrál, ví, že fanoušci jsou v Přerově hodně znát. Samozřejmě to vnímáme a je to zvláštní. Ale co se dá dělat. Doba je taková, diváci to musí sledovat akorát na internetu. Pro nás je to taky hrozné, ale můžeme být rádi, že aspoň hrajeme soutěž.

Paradoxně je ale Přerov na prvním místě tabulky domácích zápasů. Čím to je?

Těžko říct. Tady jsme doma, kde se samozřejmě vždy hraje jinak než venku. Nevím, jestli je to i trénováním, že víme na ledě víc o určitých místech, třeba kde se co a jak odrazí. Cítíme se tady líp a plníme tady to, co máme.

Co říkáte na výkony přerovských borců Stanislava Svozila a Radka Kučeříka na mistrovství světa juniorů?

Svozka s námi byl jeden zápas v Benátkách, nějak ho úplně neznám. Když ho ale sleduji, tak je to super kluk, který se nebojí hrát na puku na to, jak je mladý. Určitě má před sebou spoustu let kariéry. Kučis tam hrál výborně. Mě ani nepřekvapilo, že byl asistentem kapitána. Předváděl svou hru.

Juniorská repre? Možná přemíra snahy

A jak jste vnímal týmové výkony českého týmu?

Každý rok se omílá, že naše mládež je na tom hůř než ostatní týmy. Je to proti nim hrozně těžké. Třeba ruský výběr dvacítky hrál Karjala Cup a bylo vidět, že už hrál vlastně dospělý hokej. Je to strašně znát. Naši kluci se snažili, hráli obětavě. Ale možná tam byla přemíra snahy. To, že v některých věcech jsou pomalejší, v hokeji na dvacítkách, kde je to strašně rychlé, rozhoduje. Být někde o krok pozadu může znamenat gól a pak se to strašně rychle sesype.

Vy jste si juniorské mistrovství světa zahrál v sezoně 2009/2010. Tehdy jste museli bojovat ve skupině o záchranu. Jak na šampionát vzpomínáte?

Dostali jsme dardu hned první zápas se Švédy. To začalo hrozně. Když do turnaje nevstoupíte dobře naladění, tak je to pak horší a horší. Pak jsme vedli s Finy, nakonec jsme ale prohráli a to byl zlom, který nás poslal do sestupové skupiny. Soupeři tam pak byli slabší, byly to pak poměrně jasné zápasy.

Vnímali jste už tehdy řeči o tom, jak je český mládežnický hokej pozadu oproti světové elitě?

Nemluvilo se o tom tolik jako teď. Dnes se vše rozebírá na sociálních sítích, na internetu. Všechna videa, statistiky. Předtím to takové nebylo. Ne, že by o tom lidé tady nevěděli, ale neměli informace v takovém rozsahu. Teď se to hodně rozebírá a vstupuje do toho strašně moc lidí, kteří mají potřebu říct svůj názor. Pak se k tomu přidávají i lidé, kteří hokej tolik nesledují, ale vnímají to.

A jaký je váš názor na vývoj českého juniorského hokeje?

Podle mě to není jen o juniorském nebo dorosteneckém hokeji. Největší zlom je v přechodech z dorostu do juniorky nebo z juniorky někam do áčka. Za nás to třeba bylo tak, že jsme hráli dorosteneckou i juniorskou ligu, kde třeba byli i o tři roky starší kluci, byly tam výjimky a podobně. Pro nás to bylo lepší v tom, že jsme měli možnost hrát proti starším hráčům. Měli jsme se jim vyrovnat. Teď proti sobě hrají pořád stejné ročníky, tak to vnímám. Je blbé, že se to nastavilo tak, že do áčka půjdou ročníky, které tam prý musí hrát. Některé ročníky to sestřelilo, protože by na to měly, ale najednou tam naskákaly mladší ročníky, které to hrát musely, ale třeba na to tolik neměly. To byl zlom třeba i za mě. Je to ale také o práci už s malými dětmi. Mělo by být více trenérů, aby děti měly více možností, aby nebyli dva trenéři na čtyřicet dětí. To je prostě málo.

Táta mi nedal nic zadarmo

Vy jste až do mistrovství světa dvacítek hrál ve slávistické juniorce. Byl pak těžký přechod do mužského hokeje?

Po mistrovství jsem šel hrát první ligu do Havlíčkova Brodu. Byl jsem rád, ale samozřejmě v začátcích tam nehrajete první nebo druhou lajnu. Byl jsem rád i za ice time čtyři nebo pět minut. Ale posunulo mě to, protože tam byli hráči, kteří byli i na Slavii, takže jsem je znal, byla tam super parta. Byly to krásné zápasy, vybavuji si, že v předkole play-off s Jihlavou jsme hráli na pět zápasů, dva šly do samostatných nájezdů. Kulisa tam byla úžasná, protože to bylo jako derby. Takže já mám na přechod mezi muže krásné vzpomínky, přestože jsem toho třeba tolik nenahrál.

Jste členem známé hokejové rodiny. Nevnímal jste někdy na svou osobu větší tlak? Nebo vám to spíše pomáhalo?

Táta má samozřejmě spoustu odehráno, udělal úspěchy s nároďákem, prošel Finsko, Německo, je to krásné. Kdybych měl já takovou kariéru, tak jsem šťastný. Je to pak ale opravdu pro člověka možná i těžší. Někteří protihráči vám pak předhazují, že kdybyste tady neměl tatínka, tak už nebudete ani hrát hokej. Já jsem ale pod tátou hrál a dobře vím, že to není jednoduché. Nedal mi nic zadarmo. Když jsem hrál špatně, tak jsem prostě nedostával prostor. Nebylo to tak, že bych pod tátou hrál první lajnu a byl pořád na ledě. V tomto mi to určitě neulehčil.

Na závěr bych vám popřál vše nejlepší do roku 2021. Věříte, že bude lepším, než byl ten loňský?

Vám i čtenářům taky, hlavně zdravíčko. Osobně si myslím, že to možná bude ještě horší. Samozřejmě můžou teď cokoliv uvolnit, ale dopad na lidi, na firmy bude přetrvávat. To se odrazí i v hokeji. My jsme vlastně ti poslední, pro které se budou shánět peníze. Všechny firmy se budou chtít uživit a vrátit do normálu. V českém hokeji bude přes sponzoring peněz méně a méně. Myslím, že se to odrazí na příští sezoně směrem k podepisování hráčů a chodu klubu. Nejen tady v Přerově, ale i ve všech ostatních klubech.

Česká republika na MSJ 2010:

Skupina B: Česko – Švédsko 1:10 (0:4, 1:2, 0:4), branka Česka: Káňa. Česko – Finsko 3:4 (2:0, 1:1, 0:3), T. Kubalík, Káňa, Horák. Rakousko – Česko 1:7 (1:1, 0:3, 0:3), Knotek, Š. Novotný, Roth, Nestrašil, T. Kubalík, Kousal, Ostřížek. Rusko – Česko 5:2 (1:0, 1:1, 3:1), Káňa, Š. Novotný.

Skupina o udržení: Česko – Lotyšsko 10:2 (5:0, 2:2, 3:0), Knotek 2, Ostřížek, Š. Novotný, Poletín, Káňa, Kousal, Jeřábek, T. Kubalík. Česko – Slovensko 5:2 (1:1, 3:1, 1:0), J. Kovář 3, Roth, T. Kubalík.

Český tým skončil na konečném 7. místě. Zlato braly USA, stříbro Kanada, bronz Švédsko.

Současní Zubři na MSJ:

2021 – Stanislav Svozil, Radek Kučeřík

2020, 2019 – Karel Plášek ml.

2019, 2018 – Filip Král

2017 – Tomáš Šoustal

2016, 2017 – Rok Macuh (Slovinsko, divize B)

2010 – Tomáš Doležal

2001 – Jakub Grof

Jakub Grof o posledním titulu Česka z MSJ v roce 2001:

„Zlato s dvacítkou vždycky zahřeje u srdce. Byl to úspěch – pro mě možná ještě o to větší, že jsem si nominaci na šampionát vybojoval v posledním půlroce. Vzpomínky jsou jednoznačně krásné. Z mistrovství se v dalších letech stala velká akce, na kterou se hodně zaměřují média. Sleduje ji celá NHL i celý hokejový svět. Až s odstupem času mi tak došlo, co jsme tehdy dokázali.“

zdroj: hokejprerov.cz