Křídlo Pšurného formace před utkáním s Litoměřicemi mělo na kontě po sedmi odehraných zápasech jediný bod za asistenci. Nic víc.

Proti Stadionu to tam však konečně napadalo – gól a tři nahrávky k tomu. Kromě bodového přísunu si tak Doležal konečně mohl užít po zápase děkovačku s fanoušky a dcerou v náručí.

„Říkal jsem, že až dám gól, tak ji tam konečně vezmu. A trvalo to docela dlouho,“ usmíval útočník, který si nadělil i menší dáreček. Tři dny před zápasem totiž oslavil 29. narozeniny.

Tomáši, jak těžké bylo se proti Litoměřicím vrátit na vítěznou vlnu?

Byl to hodně těžký zápas. Po těch třech prohrách to dnes pro nás byl zlom. Doufám, že se to přes nepodařenou první a možná i druhou třetinu zlomilo a obrátilo na naši stranu. Jsme rádi, že jsme vyhráli.

Po vašem gólu na 2:1 to vypadalo, že soupeře zlomíte už ve druhé třetině. Co se tam pak stalo?

Paradoxně právě možná to, že jsme chtěli přidat další branky a mysleli si, že už to půjde, nás trošku položilo na záda. Zase tam byly zbytečně ztracené puky, jeli na nás nájezd a podobně.

Pro vás to při přesilovce pět na tři asi byla jednoduchá situace ke skórování…

Odrazilo se to tam ke mně de facto před bránu. Zaplaťpánbůh, že jsem to trefil (usmívá se).

Pro vás v devátém kole první gól v sezoně. Spadla z vás nějaká deka?

To spadne z každého hráče, když to tam teď už několik kol nepadalo. Střely tam nějaké jsou, šance tam taky byly. V tom si nemůžu na nic stěžovat. Akorát ten gól, který přišel až dneska. Tak doufám, že se to podaří i v těch dalších zápasech.

Jako tým jste Litoměřice zlomili ve třetí třetině. Co jste si před ní říkali? Co bylo potřeba změnit?

Pro nás je nejlepší hrát jednoduše a neztrácet kotouče ve středním pásmu. Právě ty jsme v první a druhé třetině ztráceli, byly z toho nějaké brejky a přečíslení. Toho jsme se chtěli vyvarovat, snad se nám to trošku podařilo.

Už vám chyběly děkovačky s fanoušky?

Konečně. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli.

Vy jste si dnes s sebou vzal na led i dceru, už to někdy zažila?

Teď to bylo poprvé. Říkal jsem, že až dám gól, tak ji tam konečně vezmu. A trvalo to docela dlouho (usmívá se).

Vás v sobotu čeká vloni ještě extraligový Chomutov. Co od něho čekáte?

Těžko říct. Podíváme se na videa, na jejich hru. Těžko koukat na to, že vloni hráli extraligu. Z toho loňského kádru tam pomalu nikdo není. Musíme se dobře připravit.