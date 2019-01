Odplata za předchozí derby se vším všudy. Hokejisté Přerova ve čtvrtém vzájemném utkání sezony s Prostějovem potřetí zvítězili a potvrdili, že dlouhodobě patří bitvy o Hanou právě jim (s výjimkou prosincového klání). Vzhledem k situaci v tabulce velice důležitý souboj vyhráli 4:2, rozhodla druhá třetina.

„Musím pochválit celý mančaft od prvního do posledního. Nechali tam všechno a myslím, že to bylo i vidět. Tohle derby mělo parametry zápasu play-off,“ pochvaloval si přerovský trenér Vladimír Kočara, který obnovenou premiéru na lavičce Zubrů oslavil vítězstvím.

Cestu za třemi body řídil nejproduktivnější hráč Přerovanů Roman Pšurný. Centr první formace využil první přesilovku utkání, na druhé straně však o chvíli později zaúřadovali také Jestřábi při své početní výhodě. Stačilo jim jen šest vteřin, krásný ťukes do prázdné klece zakončoval Marek Račuk.

Sobotní duel se však lámal v prostředním dějství. Už po půlminutě našel Navrátil před brankou osamoceného Pšurného, který zkušeně zakončil a trefil se podruhé v zápase. Na začátku 24. minuty pak kotouč po přechodu do útočného pásma vyplaval před Radomíra Palu, který se s ničím nepáral a z první se od modré trefil naprosto dokonale.

„Já si myslím, že to bylo hlavně o tom, že jsme dostali dva rychlé góly ve druhé třetině. Na tým padla deka a chvíli trvalo, než se z toho sebere,“ měl po derby jasno prostějovský kouč Jiří Vykoukal.

Přerovští nicméně byli o krok napřed většinu času celého střetnutí. Jedinou výraznější výjimkou byl závěr prostředního dějství. Jestřábi se v poslední minutě zahnízdili v zubřím obranném pásmu a Zdeněk Čáp perfektně nastřelil hůl Žálčíka, který tak dal hostům naději do třetí třetiny.

„Druhou třetinu jsme sehráli perfektně, jen tam byla poslední dvě střídání trošku horší, ale to je prostě hokej. To je hra chyb, my jsme ji udělali,“ krčil rameny Vladimír Kočara.

Jeho tým v závěrečné dvacetiminutovce předvedl zkušený výkon, dokonce přidal v 52. minutě regulérní gól na 5:2, rozhodčí však Krislovu dorážku neuznal, protože před daným momentem hru přerušil, přestože k tomu neměl důvod.

STŘÍDAČKU PROSTĚJOVA ZASYPALY ÚDY

Třetí třetina se nicméně odehrávala v elektrizující atmosféře, kterou podpořili domácí fanoušci vtipnou odplatou za poslední derby v Prostějově. Jestřábi na svém stadionu nafoukli velké prase s nápisem MEO, které v prosinci přistálo na zubří střídačce. V přerovském kotli se v sobotu zase objevily nafukovací pánské údy. Několik z nich zamířilo na střídačku Prostějova.

„Je to derby, úplně v pohodě. Člověk se soustředí na zápas, něco vám tam přiletí, já jsem se akorát pousmál,“ řekl k „penisovému“ incidentu hostující kouč Vykoukal.

„Docela nás to pobavilo, myslím, že i hostující střídačku,“ smál se zase hrdina utkání Roman Pšurný.

Zubři zvítězili 4:2, konečně si pomohli i výborně sehranými přesilovkami a náskok Prostějova na šestém místě tabulky stáhli na dva body.

„Není to jen dneska. V Budějovicích i předtím v Benátkách nám přesilovky vycházely. Dáváme z nich teď gól v každém utkání, musím to někde zaklepat. V tom, co chceme teď hrát, nám přesilovky můžou hodně pomoci,“ zmínil Vladimír Kočara.

Produktivitu Prostějova výrazně omezila absence třetího nejproduktivnějšího hráče Chance ligy Tomáše Divíška. Ten nehrál kvůli viróze. V průběhu utkání navíc z utkání odstoupili také Dvořáček a Mikliš. „Dělá mi to vrásky. Jsem zvědav, jak tu sestavu budeme lepit na pondělí. Uvidíme,“ uzavřel zadumaný Jiří Vykoukal.

Jestřábi v pondělí hostí České Budějovice, Zubři vyrazí na daleký výjezd do Kadaně.

HC Zubr Přerov – LHK Jestřábi Prostějov 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Pšurný (Doležal, Krisl), 21. Pšurný (Navrátil), 24. Pala (Tomi, Černý), 35. Sýkora (Pala) – 6. Račuk (Nouza, Čáp), 40. Žálčík (Čáp, Starý). Rozhodčí: Kopeček, Vokřál – Měkýš, Otáhal. Vyloučení: 5:5, navíc Tomi (Přerov) 10 minut osobní trest. Využití: 2:1. Diváci: 2590.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Pala, Zbořil, Novotný, Malina – Doležal, Pšurný, Navrátil – Sikora, Sýkora, M. Kratochvil – Goiš, Hejcman, Moučka – Tomi, Dvořák, Š. Kratochvil. Trenér: Vladimír Kočara.

Prostějov: Neužil – Žovinec, Mikliš, Čáp, Kolář, Krejčí, Husa, Zdráhal – Luňák, Meidl, Nouza – Žálčík, Račuk, Starý – Matys, Pšenička, Dvořáček – Venkrbec, Prokeš, Krejčiřík. Trenér: Jiří Vykoukal.



Tabulka:

1. Jihlava 46 27 6 3 10 162:97 96

2. Vsetín 46 26 6 2 12 177:122 92

3. Kladno 47 25 4 4 14 162:124 87

4. České Budějovice 46 24 5 2 15 146:111 84

5. Havířov 47 23 3 1 20 143:118 76

6. Prostějov 46 21 5 2 18 163:146 75

7. Litoměřice 45 21 4 2 18 140:131 73

8. Přerov 46 21 2 6 17 123:114 73

9. Frýdek-Místek 47 20 3 5 19 159:152 71

10. Třebíč 46 15 10 4 17 134:126 69

11. Slavia Praha 46 19 0 11 16 133:151 68

12. Poruba 46 16 6 2 22 145:146 62

13. Benátky nad Jizerou 47 13 3 6 25 121:159 51

14. Ústí nad Labem 47 9 1 7 30 116:188 36

15. Kadaň 46 8 1 2 35 91:230 28