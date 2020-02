„Měli skvělou sérii, jsou ve formě, mají kvalitní tým, takže to bude boj. Nemyslím si, že to bude nějak rozdílné než poslední zápasy s Chomutovem,“ očekává útočník Přerova Jan Berger, který si na prvoligový gól musel počkat dlouhých 32 zápasů.

„Je to nakonec o nás, jak se na to připravíme a jestli to zase zvládneme odehrát poctivě, týmově a systémově,“ věří Berger v úspěšný recept.

Kdo jiný než nejlepší obrana Chance ligy by měl zastavit ve formě hrajícího Tomáše Šmerhu. Teprve jednadvacetiletý útočník zapsal už 51 bodů (24+27), je pátým nejproduktivnějším hráčem Chance ligy a lídrem bodování nadstavbové části.

Možná ještě větší pozor si však Zubři musí dát na Vítězslava Bílka. Právě jeho příchod jako by nastartoval slávistickou krasojízdu. Jeho bilance hovoří za vše, za osm prvoligových startů zaznamenal 12 bodů (9+3).

Z Kladna do Prahy zamířil také nejlepší junior minulé sezony Šimon Jelínek. Slávisté zkrátka mají velmi silný tým, který se chce prokousat minimálně do první čtyřky.

„Měli bychom každý zápas hrát jako v play-off a připravit se na to. Play-off bude úplně jiná soutěž. V závěru sezony se ukáže, kdo na to má tým,“ řekl pro klubový web Slavie útočník Filip Kuťák.

Proti Přerovu se v aktuální sezoně sešívaným daří. Z výhry se radovali třikrát (dvakrát 4:2 a 3:0). „Musíme makat co nejvíce a zapomenout na naši porážku. Určitě nás nečeká jednoduché utkání,“ hlásá slávista Robin Všetečka.

Jediné vítězství si Zubři připsali na konci minulého roku v Meo Aréně. Triumf 4:1 režírovala první útočná formace. Na tento úspěch by Přerované rádi navázali.