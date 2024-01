/FOTO + VIDEO/ Veledůležité tři body vystřelili v sobotu přerovským hokejistům slepenými góly v první třetině obránce Tadeáš Talafa a útočník David Dobša. Oba spíše netradiční střelci těžili z důvěry, kterou momentálně dostávají od trenéra Michala Mikesky.

Hokejisté Přerova porazili Kolín. Michal Postava slaví čisté konto | Video: Deník/Ivan Němeček

Souboj Zubrů s Kolínem nenabídl skoro tisícovce diváků pohledný hokej. Jako již tradičně vyčníval přerovský Michal Postava v bráně, který vychytal svou třetí nulu v sezoně.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

To nejzásadnější se odehrálo v rozmezí minuty. V té sedmé poslal Chludil puk na modrou Talafovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě, a dal svůj první gól v sezoně.

Hokejisté Přerova ve 40. kole Chance ligy porazili doma Kolín 2:0. Tadeáš TalafaZdroj: Deník/Jan Pořízek„Šlo to sice po ledě, což jsem nechtěl, ale počítá se. Byla tam výborná clona před brankářem,“ usmíval se 21letý obránce, který do Přerova přišel na přelomu roku z mateřského Zlína.

„Jsem za to rád. Ve Zlíně jsem moc nehrál. Tady dostávám důvěru, jsem rád, že ji můžu splatit a doufám, že udržím dobré výkony,“ přeje si Talafa.

Jenže výměna za přerovského útočníka má prozatím trvat jen do konce ledna. Co bude dál? „Zatím to nechci komentovat. S trenéry jsem si nevolal a záleží na nich. Je určitě možné, že bych zůstal v Přerově, jsem tady spokojený, hraju. Uvidíme,“ řekl odchovanec Beranů.

Pozdrav pro Dobšu i psychiatra

V osmé minutě přišla chvíle Davida Dobši. Dvaadvacetiletý přerovský odchovanec podruhé při rozsáhlé marodce dostal prostor v první útočné formaci a povedenou dorážkou zvýšil na 2:0.

„Tomáš Kudělka dobře vystřelil, Tonda Pechanec výborně tečoval a ke mně se to odrazilo. Jen jsem to poslal na bránu,“ ohlédl se Dobša, pro kterého to byl druhý gól v sezoně, dalších šest přidal v dresu druholigové Opavy. Teď ale plní roli křídla elitní útočné formace a vidět je i v přesilovkách.

„Jsem rád za důvěru trenérů, prostě hraji tak, abych si to místo zasloužil i v příštím zápase,“ řekl mladík z Břeclavi, který však ještě před dorosteneckým věkem přestoupil do Přerova.

„Buďte ale rádi, že jste neviděli ranní rozbruslení. Tímto zdravím Davida Dobšu a svého psychiatra,“ rýpl si s úsměvem přerovský trenér Michal Mikeska.

O co šlo? „Špatně jsem pochopil jedno cvičení, s tím mívám trošku problém,“ zasmál se Dobša.

„David Dobša je velmi komplikovaný mladý muž a není to úplně jednoduché. Dal ale gól, to se počítá. Chybí nám Josh Mácha, kterého jsme jako praváka nahradili. Dobšík umí určité věci, je u něj jen zatím problém, že se nám moc nesoustředí hlavou,“ prozradil Mikeska.

Co marodka?

Tomu kromě Máchy proti Kolínu stále chyběl i David Březina, Jakub Svoboda a Tomáš Doležal. První jmenovaný už s týmem trénuje, druhý by se do hry mohl vrátit za měsíc a pro Tomáše Doležala sezona pravděpodobně skončila.

„Nedá se nic dělat. Doufáme, že Josh už v dalším zápase bude v sestavě. Vidíte ale, že to jde. Kluci hrají jako tým, což je dobrý předpoklad. Odrážíme se každý zápas,“ je spokojen Mikeska.

Tým se pod jeho vedením viditelně zvedl, Zubři v novém roce vyhráli šest ze sedmi utkání, nadále jsou devátí a jedenácté béčko Pardubic na ně ztrácí už osm bodů.

HC Zubr Přerov – SC Marimex Kolín 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Talafa (Chludil, Pospíšil), 8. Dobša (Pechanec, Kudělka). Rozhodčí: Vrba, Maršálek – Rakušan, Bezděk. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 938.

Přerov: Postava – Zeleňák, Kudělka, Chroboček, Talafa, Krisl, Cubo, J. Adámek – Dobša, Pechanec, Lednický – Chludil, Hejcman, Pospíšil – Ministr, Pšurný, Indrák – Goiš, Nemec, Hradil. Trenér: Mikeska.

Kolín: Soukup – Hampl, J. Šedivý, Piegl, Š. Němec, Sýkora, Kolmann – Vrhel, Koukal, Z. Král – K. Lang, Skořepa, Pajer – Síla, P. Moravec, Ouřada – Naar, Morong, Gajda. Trenér: Šťastný.