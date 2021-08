Oba členy úspěšného přerovského ročníku 2003 si vybral Columbus. Obránce Svozila jako nejvýše postaveného z Čechů ve třetím kole na 69. místě, útočníka Ryšavého v sedmém kole na 197. příčce.

„Být draftovaný je snem každého kluka, hrozně si toho vážím. Je to ale jen začátek dospělé cesty v hokeji. Může se toho stát spoustu, ani nebudete vědět, jak,“ říká Svozil. „Nejde o to, kam vás draftovali. Tým po vás sáhne podle toho, jak budete hrát,“ má jasno.

„Je to úspěch a skvělý pocit. Zároveň je to však pouze malý krůček v celé hokejové kariéře, čeká nás ještě spousta práce. Půjdeme do ní s obrovskou motivací a šancí zahrát si v nejslavnější lize světa,“ komentuje Ryšavý.

V únoru společně rozhodli derby

Osmnáctiletý pokračovatel hokejového klanu Svozilu z Troubek působil v Přerově do roku 2018, kdy přestoupil do Komety Brno. Debut v Tipsport extralize si odbyl v říjnu 2019, desátého ledna následujícího roku se na ledě Olomouce blýskl premiérovou brankou.

V loňském ročníku nejlepší extraligový nováček sezony 2019/20 startoval na světovém šampionátu do osmnácti i dvaceti let. V listopadu 2020 poprvé nakoukl také do seniorského národního týmu. Na Karjala Cupu za něj po boku obránce Detroitu Filipa Hronka odehrál zápas proti Rusku.

Tři utkání navíc zaznamenal za A-tým mateřského Přerova. V únoru v jeho dresu rozhodl hanácké derby na ledě Prostějova. Jednalo se o jeho první trefu v Chance lize. Gólové zakončení v Prostějově mu krkolomným způsobem v podobě promáchnutí puku nachystal právě vrstevník a kamarád Ryšavý.

„Doteď si z toho děláme srandu. Na nějakém splacení dluhu jsme se zatím nedomlouvali, možná se to ještě změní. Spíš ale bylo příjemné, že jsme spolu hráli a podíleli se na důležité brance,“ usmívá se forvard, kterého od Svozila věkově dělí necelé dva měsíce.

Přerov byl letos z hlediska draftovaných odchovanců nejúspěšnějším českým klubem. Více než jeden talent si do NHL „vytáhli“ pouze v jeho případě.

„V Přerově jsem začínal a je to moje srdcová záležitost. Vím, že je to klub, který mě vychoval, naučil spoustu věcí, posunul dál. Hokejově i lidsky,“ netají se Svozil. „Do Přerova se vždycky rád vracím. Ať už jako divák zápasů bráchy (obránce Davida Svozila, aktuálně obránce přerovského dorostu – pozn. red.) nebo jako loni v pozici hráče. Vždycky to je parádní a jsem rád, že můžu být doma,“ doplňuje.

„Svědčí to o tom, že se v Přerově dělá hokej dobře. Byl bych hlupák, kdybych si toho nevšiml. I lidé to vidí,“ přidává se Ryšavý. „Přerov mi otevřel cestu do většího hokeje, včetně reprezentací. Chtěl bych poděkovat všem trenérům, kteří se na tom podíleli. Od pana Verlíka přes pana Kočaru, dovednostního trenéra Víťu Černohouse a kondičního trenéra Kubu Fryče. Odvedli na mně hodně práce a mohou být na sebe pyšní – bez nich bych to nedokázal,“ vzkazuje mladík, který v příští sezoně změní působiště.

Ryšavý poletí přes Atlantik, Svozil se rozhoduje

V září poletí do Kanady, kde podepsal smlouvu s klubem z Western Hockey League (kanadsko-americká juniorská soutěž – pozn. red.) Moose Jaw Warriors. Ten si jej prostřednictvím CHL Import Draftu vyhlédl loni. „Nevím, kdy to vyjde, ale smlouvu jsem už podepsal. Rozhodl jsem se tak i po konzultaci s agentem a Columbusem. Pokud chci hrát NHL, musím se adaptovat na úzké hřiště, které mi více vyhovuje,“ vysvětluje Martin Ryšavý.

Na Stanislava Svozila ukázal ve stejnou dobu jiný klub z WHL – Regina Pats. Kde bude v následujícím roce hrát, ale zatím neví. „Jasno ještě nemám, ale rozhodnutí by mělo padnout co nejdřív. Až to budu vědět, dozvíte se to také,“ konstatuje.

AUTOR: PETR KOMÁREK