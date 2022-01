V sobotu jednomu nebo dvěma hráčům nebylo úplně dobře, tak nešli na trénink. V neděli jich bylo pět, tak jsme si udělali samotesty, které skoro všem vyšly negativní. V pondělí jsme šli na PCR test a asi třináct lidí bylo pozitivních. To byl pro mě šok. Já jsem si říkal, že nemůžu být pozitivní, nic jsem na sobě necítil, nic mi nebylo. Proto je to těžké. Nic mi není, ale jsem pozitivní.

Takže na sobě vůbec nic nepociťujete?

Jediné, co mám, je rýma. Tu mám ale v tomto období každý rok, nemyslím si, že je to spojené s tím. Ale vyšel jsem pozitivní.

Jak tedy trávíte během izolace čas?

Ze začátku jsem měl na sebe až moc času, takže jsem koukal na Netflix. Sledoval jsem Too Hot to Handle (oblíbená reality show, pozn. red.). To jsem zkouknul snad za den. No a hlavně mi začalo Australian Open. To je pro mě nejvíc pozitivní zpráva (úsměv).

Pokud vím, jste na pokoji s Michalem Postavou. Na Instagramu jsem viděl fotku, kde snad něco vaříte?

Oběma nám nic není. Normálně jsme si poprvé v životě něco uvařili! Sehnali jsme si na pokoj takový malý sporák. Tak jsme si pak řekli, že si uděláme i snídani. Tak nám Ševča (obránce Ondřej Ševčík, pozn. red.) dovezl vajíčka. Děláme si to tady pěkné (směje se).

A co nějaké videohry? Playstation hrajete?

Jo. Fortnite je hra postavená na závislosti. Takže to hrajeme až moc.

A kdo je na tom líp?

Posty začal teprve nedávno, takže se to vůbec nedá srovnávat. Když ho vyzvu jeden na jednoho, tak si vůbec netroufá (úsměv).

Jste v kontaktu s trenéry? Musíte něco dělat?

Máme program od Kuby Fryče (kondičního trenéra, pozn. red.). Ti, co jsou pozitivní, cvičí doma. Takže si uděláme hoďku dvě na ta cvičení, jinak odpočíváme.

Pokud dobře počítám, karanténa by všem měla končit. Jaký je váš program?

Myslím, že začneme v neděli ráno, protože v sobotu ještě musíme být v karanténě. Takže máme tři dny na to, abychom se připravili na středu, kdy by se mělo podle mých informací hrát.

Pak bude zápasový program pěkně našlapaný. Nebude to trošku problém?

Nechci říct, že je to problém. Možná nám to i pomůže psychicky. Odpočinuli jsme si na pět dní. Není to moc ani málo. Můžeme do toho pak jít s čistou hlavou, jít zápas od zápasu a vrátit se v tabulce tam, kam patříme.

Ve středu se nehrálo jediné utkání. Co říkáte na to, že v karanténě bylo tolik týmů?

Aspoň půl roku nemusím kolem toho řešit nějaké věci a budu se soustředit jen na hokej. Je na jednu stranu dobře, že tím prošlo víc týmů a nebude se to snad muset řešit během play-off.