„Šlo to za branku, Ďolík to nahrál přímo před bránu a já jsem tam zůstal. Trefil jsem brankáře na kraj betonu, šlo to pod víko a pak to spadlo na zem,“ popsal momenty, které rozpoutaly v přerovské MEO Aréně pocity euforie. Ale také úlevy. Přerov díky tomuto gólu ještě žije a v Jihlavě bude hrát ve čtvrtek od 17.30 o vše.