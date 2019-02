Ne zrovna s láskou vnímají rozhodnutí o nečekaném zúžení a uzavření extraligy juniorů také přerovští Zubři.

Ti totiž po loňském historickém postupu do nejvyšší soutěže mladíků mají od příští sezony zase hrát o ligu níže.

A to ještě před pár dny měli jako jednu z hlavních klubových cílů sezony právě záchranu v juniorské extralize.

„Nechceme se s tím smířit,“ je rozhořčen sportovní manažer mládeže HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.



Co říkáte na to, že Výkonný výbor Českého hokeje schválil okamžité zúžení extraligy juniorů, což pro vás znamená, že v příští sezoně v nejvyšší soutěži nemáte působit? Extraliga navíc bude uzavřená pouze pro kluby se statutem Akademie Českého hokeje…

Jsme překvapení, protože jsme byli na velké konferenci v Praze, kde mi na přímou otázku bylo odpovězeno, že v příští sezoně k žádné změně nedojde. Bohužel to udělali radikálně. My jsme pro zužování soutěží, klidně třeba i na dvanáct týmů, ale určitě s otevřeným postupem a sestupem. Když se extraliga juniorů uzavře, tak to může dopadnout jako před čtyřmi lety, kdy prakticky všechny ligové juniorské týmy zanikly.

Jak nyní hodláte postupovat?

My to řešíme, určitě to nenecháme ležet a nesmíříme se s tím. Dlouhodobě v klubu něco budujeme, pravidelně jsme jezdili na mistrovství republiky osmých tříd, vloni jsme byli na mistrovství republiky dorostu a podařilo se nám postoupit do extraligy juniorů. Pořád máme plány, jak dál klub rozvíjet. Tohle je pro nás facka.

Jste v kontaktu s ostatními týmy, kterých se nečekaná změna týká?

Samozřejmě. Neřešíme to jen za sebe. Zasáhlo to Vsetín, Havířov i Olomouc. Nebudeme to řešit samostatně, ale společně.

Zachránit juniorskou extraligu bylo před sezonou jedním z primárních cílů klubu. Tomu se podřídila spousta věcí včetně financí. Co teď?

Je to tak. Pro nás je pořád prioritou soutěž zachránit. Kluci to ode mě slyšeli i před utkáním s Kladnem. My prostě nechceme skončit na sestupových místech.

Na druhou stranu byly v mužských soutěžích zavedeny přímé postupy a sestupy. Tohle kvitujete?

To je právě to, co je pro mě absolutně nepochopitelné. Svaz na jednu stranu říká, že je pro něj prioritou sportovní část. To znamená, že poslední sestupuje a první postupuje. Tak nechápu, proč uzavřeli extraligu juniorů, to jsou dvě věci, které si naprosto odporují. Přímý postup a sestup samozřejmě podporujeme. Navrhovali jsme i nový systém. Že by se juniorská soutěž dělila na září, říjen a listopad, od prosince by pak ti lepší hráli o titul, ti horší by hráli s těmi prvoligovými. Takže ano, my jsme pro zúžení extraligy juniorů, klidně i razantnější. Ale aby ta soutěž byla otevřená. Aby se mohlo postoupit, když se sestoupí, aby se tam týmy mohly vrátit. A ne za rok, ale třeba za tři nebo čtyři měsíce, pokud ukáží, že jde o dobrou organizaci. Svaz se rozhodl, jak se rozhodl, my se s tím nechceme smířit.

Uzavření juniorské extraligy má vyvoleným klubům umožnit, aby nejlepší mladé hokejisty uvolňovaly pro dospělé soutěže. Co říkáte na toto odůvodnění změn?

Nám teď budou akademie dávat hráče? Tady máte hráče a ty nám hrajte? My jsme chtěli hrát naše kluky, proto jsme do toho šli. I loňský rok nás to stálo spoustu peněz, i letos jsme se snažili klukům vytvořit stejné podmínky, jako mají v akademiích. Pro nás jedenáct kol před koncem soutěže udělají tohle rozhodnutí? Jak se mají cítit ti kluci v kabině? Co mají dělat? Takhle nikdo nepřemýšlel. Já samozřejmě chápu rozhodnutí svazu, chápu stranu A, ale už tam není pohled z druhé strany. Podle mě české prostředí prostě potřebuje postupy a sestupy. Jsme národ, který nad sebou potřebuje nějaký bič. Jinak to dopadne tak, jak extraliga juniorů vypadala před těmi dvěma nebo třemi lety. Kdo na ty zápasy chodil, tak ví, o čem mluvím.