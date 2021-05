Kdybychom měli vybrat nejlepšího hráče zpackaného play-off, v dresu Zubrů by to byl Jan Süss. Nádherné sólo ve třetím utkání, příkladný důraz na brankovišti v úvodním duelu, dva góly, asistence k tomu. A právě odchovanec brněnské Komety je dalším potvrzeným jménem na soupisce Přerova.

Jan Süss a jeho radost | Foto: Jan Gebauer

Süss měl strhující finiš uplynulé sezony. V posledních šesti duelech nasázel pět gólů a hlavně nabral potřebné sebevědomí, které by si rád přenesl do nadcházejícího ročníku. Perspektivní útočník by mohl ve svých 22 letech prožít v Přerově průlomovou sezonu.