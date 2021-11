„Dobré dva body, udrželi jsme domácí neporazitelnost. Ale vzhledem k vývoji to je pro nás ztráta bodu,“ hodnotil trenér Přerova Vladimír Kočara.

Zubři totiž šli do třetí třetiny s náskokem 3:1 a do té doby na ledě dominovali. Hned v úvodu se trefil Jan Svoboda. Na to ještě reagoval Lukáš Žálčík svým třináctým gólem v sezoně, vstup do prostředního dějství ale opět patřil Zubrům. Konkrétně obránci Danielu Krenželokovi, který se z druhé vlny trefil výstavně.

„Jel jsem podpořit útok, Honza Süss dobře zpomalil hru, našel mě a já se jen snažil trefit bránu. Viděl jsem, že je nahoře místo,“ popsal Krenželok.

Na 3:1 pak zvýšil při přesilovce pěti proti třem Jakub Svoboda, který taktéž vymetl šibenici Mokrého brány.

„Do stavu 1:3 jsme měli dva katastrofální vstupy do třetin. Pak si myslím, že se to trošku zlepšilo už později ve druhé třetině, kde trochu vymizela naše nekázeň,“ ohlížel se šumperský kouč Martin Janeček.

Šumperští také přitvrdili a jejich nasazení přinášelo ovoce. Na 3:2 snížil Petr Kratochvíl – druhá přesilovka, druhý gól. V 54. minutě pak prostřelil Petráska Petr Geweise a šlo se do prodloužení.

V tom mohli rozhodnout šumperští Žálčík s Macuhem, na druhé straně nakonec skóroval Jakub Svoboda.

„Možná jsme z toho mohli vytěžit i víc, podle mě jsme pak byli lepší než domácí. Poté i v prodloužení jsme měli samostatné nájezdy. Je škoda, že jsme je neproměnili. To, že soupeř následně dal gól, si možná zasloužil právě za ty naše vstupy a nedisciplinovanost,“ myslí si Martin Janeček.

Přerov tak bral před reprezentační pauzou cenné dva body do tabulky. „Po druhé třetině jsme měli mít výraznější vedení. Nevím, jestli si kluci před třetí třetinou mysleli, že je po zápase. Po zápase nebylo, třetí třetinu nás Šumperk jasně přehrál,“ uznal závěrem Vladimír Kočara.

HC Zubr Přerov – Draci Pars Šumperk 4:3p (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Jan Svoboda (Indrák, Hrabal), 21. Krenželok (Navrátil, Süss), 28. Jakub Svoboda (Hrabal, Herman), 63. Jakub Svoboda (Herman, Černý) – 10. Žálčík (Vildumetz, Kindl), 43. P. Kratochvíl (Vildumetz, Kindl), 54. Gewiese (Hrachovský, Furch). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Gančarčík, Sedláček. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Diváci: 1007.

Přerov: Petrásek – Krenželok, Černý, Hrabal, Kubeš, Krisl, Ševčík – Navrátil, Pšurný, Süss – Jakub Svoboda, Herman, Ministr – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Indrák, Kratochvil, Jan Svoboda. Trenér: Kočara.

Šumperk: Mokrý – Pěnčík, Drtil, Gewiese, Hrachovský, Dudycha, Řezáč – Žálčík, Kindl, Vildumetz – P. Kratochvíl, Macuh, Vachutka – Kohút, Spratek, Furch – Horký, Rutar, Antoníček. Trenér: Janeček.