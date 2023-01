Tahouni stříbrné juniorky se vrátili na místo, kde společně od první třídy vyrůstali v jedné třídě. A byli to oni, komu plná tělocvična aplaudovala a kdo rozdával jednu fotku a podpis za druhým.

„Jsem moc rád, že kluci za námi dorazili, takhle krátce po mistrovství to rozhodně není samozřejmost. Nezapomínají na žákovská léta a na lidi, kteří se jim věnovali. S kolegy a kolegyněmi si to moc užíváme. Je nádherné, že tady máme borce, kteří nám vozí ukázat medaile – ať už z mistrovství světa nebo z extraligy. Věřím, že Tomáše, Standu a Martina ještě ty největší úspěchy čekají. Za jejich věrnost a lásku k naší škole jim moc děkuji,“ řekl ředitel ZŠ Želatovská Přemysl Dvorský.

„Byli šikovní odmalička. Všichni tři měli vítěznou povahu a byli ve výborné třídě. Patří mezi první žáky, kteří do hokejové třídy chodili už od první, nikoliv od třetí třídy, byl to tehdy nový projekt ZŠ Želatovská. Ale zpátky k nim, vždy měli touhu vyhrávat a být úspěšní,“ zavzpomínal sportovní manažer HC Zubr Přerov Vladimír Kočara.

Sám jsem koukal, jak to Standovi jde, říká táta Svozil

Otázky na Bedarda i přítelkyně

Došlo pochopitelně i na dotazy pro úspěšné odchovance. Jak se Tomáš Suchánek dostal do brány?

„Začínal jsem jako útočník, do brány jsem moc jít nechtěl. Dostal mě tam pan trenér Málek (Josef Málek – pozn. red.). Rodičům řekl, že se mu tam líbím a vidí ve mně potenciál. Doteď mu můžu být vděčný,“ prozradil Suchánek, který s úsměvem dodal, že vybrat si roli brankáře by malým nadějím moc nedoporučoval.

Stanislav Svozil musel zase odpovídat na to, jakým hráčem je vlastně největší hvězda šampionátu dvacítek Connor Bedard. Je totiž jeho spoluhráčem a kamarádem.

„V životě jsem lepšího hráče na vlastní oči neviděl. Je určitě lepší hrát s ním v týmu než proti němu, Suchoš by mohl vyprávět. Na to, jak je v hokejovém světě vysoko, je strašně skromný. Hokeji dává nejvíc, co může,“ prozradil kapitán české juniorky.

Jeden z dotazů se týkal i milostných vztahů všech tří borců. Přítelkyni má momentálně prý pouze Martin Ryšavý, na kterého trenér Aleš Verlík práskl, že v minulosti chodil s českou Miss Vanesou Švédovou. „Když jste v Kanadě, vztahy jsou složité,“ přiznal útočník.

Zaznělo poděkování všem učitelkám, učitelům, ale i zástupu trenérů Zubrů, kteří měli na výchově a vývoji stříbrných reprezentantů lví podíl.

Po besedě, autogramiádě a společném focení přijal trio primátor Přerova Petr Vrána. Následovala návštěva hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka.

Suchánek, Svozil a Ryšavý jsou doma. Proti Dukle vhodí čestné buly