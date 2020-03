Tu nejlepší možnou pozvánku na play-off si hokejisté Přerova schovali na poslední duel základní části Chance ligy. Plný sektor hostů, přes 2600 diváků a snad vůbec nejlepší atmosféra dosavadního průběhu sezony dohnala Zubry k výhře 4:3 po samostatných nájezdech.

Poslední utkání základní části Chance ligy 2019/2020 mezi Přerovem (ve žlutém) a Vsetínem. | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Byl to vyrovnaný zápas a výborná příprava na play-off. Přišla spousta lidí, mělo to grády, hrálo se tvrdě, rychle a my jsme to zvládli. Je to výborné vítězství před čtvrtfinále,“ pochvaloval si asistent trenéra Kočary Jakub Grof.