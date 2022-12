Zohorna, Hyka, Kousal. K tomu ještě čerstvá posila z NHL Lukáš Sedlák. Někdy jména hokej nedělají, našlapaný tým východočeského Dynama v Olomouci ale ukázal, že na první místě není náhodou. „Přijel nejlepší tým ligy, byl to ohromně těžký zápas,“ oddechoval ještě během rozhovoru olomoucký zadák Tomáš Dujsík.

„Nezačali jsme dobře. Pardubice nás tlačily, měli jsme problémy s jejich pohybem, nevyhrávali jsme souboje. Byli jsme málo na kotouči,“ vypočítával Jan Tomajko, trenér Mory, aspekty hry, v nichž jeho Kohouti dlouho zaostávali.

Dynamo žehralo na šance

Stav 1:0 pro Pardubice, který zařídil Hyka, po první části byl pro domácí ještě milosrdný. „Musíme zlepšit produktivitu,“ pokyvoval Marek Zadina, pardubický asistent. „Z šancí musíme dát víc gólů,“ souhlasil do kamer ČT Sedlák.

Na vyložené šance hosté zápas jasně vyhráli, ale i domácí se postupem času začali osmělovat. Odměna přišla v polovině zápasu. „Lukáš Anděl obkroužil kolem branky, nahodil puk, který minul asi šest hokejek a já jsem to tam nějak dotlačil,“ smál se Dujsík, který nastoupil poprvé od 29. listopadu. „Tempo bylo náročné a zvlášť pro mě. Šel jsem do toho po jednom plnohodnotném tréninku. Musím říct, že poslední třetinu jsem toho měl fakt dost. Upřímně se těším do postele,“ usmíval se.

Hosté šli do vedení ještě jednou. „Po naší přesilovce se paradoxně Pardubice dostaly do tří šancí. A tu třetí proměnily,“ popsal Tomajko gól Říčky, který dostal hosty těsně před druhou pauzou do vedení.

Káňa v hlavní roli

Lídr tabulky pak trpělivým výkonem nenechával domácí vydechnout, na obrat to moc nevypadalo. Dělovka Jana Káni z 50. minuty v přesilové hře ale poslala zápas do prodloužení. A v něm si Olomoučtí znovu pomohli početní výhodou. Káňa místo očekávané střely nalil puk Lukáš Nahodilovi, který vánočně laděný zápas (domácí hráli ve speciální zelené sadě dresů, pozn. red.) osladil extra bodem.

„To vyrovnání nás nakoplo. Najednou jsme chtěli získat ještě víc než bod,“ řekl Dujsík. „Jsme za dva body rádi. Proti Pardubicím je asi nebudeme získávat často,“ kývl uznale Tomajko. „Mají nadupané všechny čtyři lajny, není tam čas na odpočinek,“ dodal Dujsík poté, co Mora Východočechy porazila poprvé v sezoně.

Hosté v čele s Markem Zadinou se po závěrečné siréně dost zlobili na rozhodčí. „Musím se na to podívat. Určitě bych neřekl, že jsme si zápas prohráli nedisciplinovaností. Faul Tomáše Zohorny v prodloužení mi přišel spíš nešťastný,“ komentoval Zadina.

Některé hráče trápí viróza

Nadupaný předsilvestrovský program pokračuje pro Hanáky ve středu v Českých Budějovících, poslední zápas roku hrají 30. prosince doma s Vítkovicemi. Dost hráčů Olomouci chybí. Jen namátkou Orsava, Musil, Škůrek nebo Konrád. „Řádí virózy, kluci jsou nemocní,“ prozradil Tomajko.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 3:2 po prodl. (0:1, 1:1, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Anděl, Olesz), 50. J. Káňa (Ondrušek, Knotek), 61. Nahodil (J. Káňa, Ondrušek) – 10. Hyka (L. Sedlák), 39. Říčka (T. Zeman, Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Kika – Axman, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 5 139.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rutar, Mareš, Švrček, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Anděl, Strapáč, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček, A. Musil – Kaplan, Kaut, T. Zeman. Trenéři: Rulík a Zadina.

AUTOR: DENIS MANINA