FOTOGALERIE / Povinné a zasloužené tři body. Jinak se snad ani nedělní vítězství hokejistů Přerova 4:1 s předposledním Ústím nad Labem shrnout nedá.

Zubři na soupeře v předehrávce 54. kola Chance ligy vyslali více než padesát střel, z toho dvě úspěšné zaznamenali v přesilovce a zdá se, že konečně pomalu nachází ztracenou pohodu.

„Nic jiného než tři body se od nás nečekalo, ale byl to těžký zápas. V tuhle chvíli jsme naším největším soupeřem my sami. My si řekneme, jak se chceme prezentovat, na ledě to ale vypadá jinak. Proto pro nás tři body v tuto chvíli mají cenu zlata,“ oddechl si přerovský trenér Vladimír Kočara.

Zubři se v první třetině spíše ještě hledali. Filip Dvořák sice po Palově střele před gólmanem Slovanu Stezkou nalezl volný puk a s ním i svou první trefu v sezoně, o chvilku později však bylo srovnáno. Klimeš chtěl Chloubovi zabránit v zakončení hozením hole, za což rozhodčí nařídil trestné střílení. Zkušený útoční si s ním poradil na jedničku a po úvodním dějství byl stav 1:1.

„Chtěli jsme na to vlétnout, být u nich, vařit je, ale nepovedlo se nám to. Tohle je jen o hlavách, máme strach hrát, puk nám přeskakuje hokejky,“ komentoval Kočara dění na ledě.

Až v polovině zápasu si domácí vzali vedení zpět. Pšurný při přesilovce dobře našel Vojtěcha Tomiho, kterému stačilo šikovně nastavit hokejku.

PŠURNÝ PROLOMIL STŘELECKOU SMŮLU

Centr první formace byl při chuti, ve 35. minutě ujel ústecké obraně a tváří v tvář Stezkovi se Roman Pšurný trefil poprvé od 12. listopadu, kdy ve svátečním dresu Lokomotivy dával branku Kladnu. Uspěl díky rychlé střele po ledě.

„Tu střelu mám naučenou z tréninku, takže jsem hned věděl, co udělám a naštěstí to tam spadlo. Taky ten kámen, co tady padal na střechu, asi slyšel každý. Konečně to ze mě spadlo a doufám, že těch gólů bude víc,“ usmíval se po zápase Pšurný.

Vedení 3:1 Zubry uklidnilo, v úvodu třetí dvacetiminutovky navíc na 4:1 v přesilové hře parádně vymetl pavučinky Darek Hejcman. Následovala však nečekaně dlouhá porada rozhodčích, kteří si nebyli jistí, zda puk skutečně skončil v síti.

„Za mě to byl hned jasný gól, protože puk se odrazil tak, jak se odrazil, a hlavně vyletěla gólmanova flaška. Nevím, proč se rozhodčí rozhodovali tak dlouho. Asi protože už tady jednou řešili podobnou situaci. Průběhu hry to ale nesvědčilo, my jsme byli studení a bylo těžké se znovu dostat do zápasu,“ řekl k situaci Vladimír Kočara.

Jeho tým nicméně v pohodě dokráčel pro výhru 4:1 a pro tři důležité body, které Přerov drží na osmém místě soutěže.

„Ten tým se bude zvedat a zvedne se. Po čtvrtém gólu už jsme měli zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhráli,“ uzavřel kouč Zubrů.

Přerov čeká ve středu těžký duel na ledě Českých Budějovic, Motor však v této sezoně doma zdaleka není tak suverénní jako v předešlých sezonách.

HC Zubr Přerov – HC Slovan Ústí nad Labem 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Dvořák (Pala), 31. Tomi (Pšurný, Krisl), 35. Pšurný (Černý), 46. Hejcman (Malina) – 14. Chlouba (TS). Rozhodčí: Dědek, Přikryl – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 1526.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Pala, Zbořil, Malina, Novotný – Doležal, Pšurný, Navrátil – Sikora, Sýkora, M. Kratochvil – Moučka, Hejcman, Goiš – Indrák, Dvořák, Tomi. Trenér: Vladimír Kočara.

Ústí nad Labem: Stezka – Zdvořáček, Mert, Blaha, Weinhold, Zukal – Veselý, Roubík, Merta – Chlouba, Šťovíček, Schwamberger – Chrpa, Tůma, Krliš – Planý, Jandus, Davídek. Trenér: Tomáš Mareš.