Jenže poté přišlo zranění a bratr bývalé tenisové naděje Barbory Štefkové v pondělí naskočil teprve do svého čtvrtého utkání v Chance lize. V derby s Prostějovem se nejenže potkal se svým bratrancem Josefem Podlahou, bitvu o Hanou rozhodl právě on gólem na 3:2.

„Jsem rád, že se mu můžu vysmát,“ vtipkoval Štefka po zápase. „Ale ne, ani jsme se nějak nehecovali, spíš jsme doufali, že oba budeme hrát, abychom se potkali. Povedlo se, takže super, na rozbruslení jsem mu dal jednu sekyrku,“ dodal 23letý útočník.

Po výhře nad Kladnem v samostatných nájezdech tak Zubři uspěli už v sedmém domácím utkání v řadě, i když to proti Prostějovu nebyla procházka růžovým sadem.

„Byl to hrozně těžký zápas. Řekli jsme si v šatně, že na nás vlétnou, pak jsme stejně byli překvapení, že na nás vlétli. Hráli fakt dobře,“ narážel Štefka na nepříjemné prostějovské napadání.

„Chodí ve dvou hodně agresivně. Člověk pak musí dávat puky rychle od sebe, což se nám prvních deset minut nedařilo,“ zmínil autor rozdílového gólu na 3:2.

„Darek Hejcman tam jel po křídle, hodil to na Radka Čípa. Ten vystřelil a šťastně se to odrazilo ke mně. Byl to náhodný gól, ale jsem za něj rád,“ usmíval se Jan Štefka.

Ten se tak dočkal premiérové trefy nejen v dresu Přerova, ale také v rámci tuzemských seniorských soutěží. Pokud tedy nepočítáme přípravu. Gól v českých vodách jinak naposledy vstřelil v srpnu v rámci Generali Česká Cupu Třinci (prohra Zubrů 2:7).