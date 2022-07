A hokejisté tak musejí načasovat formu na nezvyklý letní vrchol sezony. „Na ledě jsem byl zatím jenom jednou, jinak jsem se ale připravoval každý den v Přerově a Olomouci, bylo to nejnáročnější léto v kariéře. Chuť na to člověk v tomto období moc nemá, ale není to nejhorší,“ přiznává bývalý blyštivý talent Komety.