Srovnávat oba syny nechce, prý to ani nejde. Oba se vypravili do kanadské juniorské soutěže. Každý se však z mateřského Přerova vydal jinou cestou. Stanislav zamířil do brněnské Komety, kde už v 16 letech naskočil v mužské extralize. David v šestnácti putoval z Hané rovnou do finského Tampere k celku Ilves. A okamžitě naskakoval v kategoriích U18 i U20.

„Každý je trošku jiný. Standa byl draftovaný v roce, kdy měl, David ne. Já ale věřím tomu, že pokud Davča zabere a bude na sobě pracovat, nemine ho to. A pokud ne, také se nic neděje,“ říká táta Svozil.

David měl svou šanci na draftu letos. Mezi vyvolené se nedostal, nic to však nemusí znamenat. Podepsal totiž smlouvu s týmem OHL Oshawa Generals. Teď má dvě sezony na to se ukázat v juniorské soutěži a zaujmout některý z týmů NHL. Příjmení Svozil navíc může táhnout.

Esposito, Howe, Hull, Sedin… a co Svozil? Je reálné, že obec Troubky nedaleko Přerova, kterou před 27 lety zdevastovala povodeň, bude slavná díky unikátní bratrské dvojici?

„Porovnávat oba kluky? To nejde,“ odmítá otec srovnání dvou velkých talentů českého hokeje Stanislav Svozil. Je ale dost možné, že porovnávat Davida a nejmladšího Standu za pár let bude hokejový svět za mořem.

„Chtěli jsme u Davida přeskočit extraligový klub, což kvitoval i Přerov, jehož je v Česku stále hráčem. Do zahraničí šel přímo z přerovského klubu,“ potvrzuje Stanislav Svozil z pozice rodiče. „A ve Finsku byl spokojený. Starali se o něj all inclusive. Ilves nám doporučila Davidova agentura, dobře se tam starají o mládež,“ dodal.

Směr Kanada? Roli sehrál brácha

Loni se ovšem otevřela vrátka do zámoří. Na juniorském CHL Import draftu si jej vybrali Generals. „Byl před rokem na kempu v Torontu a byl nadšený. Říkal, že by si dokázal představit, že by uplynulou sezonu strávil tam. V minulém roce ale ještě měl podepsanou smlouvu v Ilves, neuvolnili ho,“ vysvětluje táta.

Na další sezonu už se ovšem Svozil a jeho agentura s finským klubem dohodly. „Na dva roky ho uvolní po dobu juniorské kariéry. Pak by se měl vrátit zpátky do Ilves,“ potvrzuje otec.

Kdo ale nejvíce Davida nasměroval do zámoří? „Velký vliv měl Standa. Řekl mu, že pokud chce hrát hokej, musí jít do Kanady. Zkusit si jiný styl a nasát atmosféru. Právě Standa ho trošku kopl za tím, aby tam šel,“ prozradil Stanislav Svozil.

V Troubkách na Přerovsku fandily rodiny a jejich přátelé triu přerovských hokejových odchovanců Svozil, Suchánek, Ryšavý | Video: Deník/Ivan Němeček

Pro Davida ovšem půjde také o velkou životní změnu. Už v šestnácti letech byl ve Finsku de facto sám, musel se postarat sám o sebe, vařit si, hospodařit. V Kanadě je vše jinak. Čeká ho to, co po přesunu z Brna do zámoří Standu – ubytování u rodiny, která se o hokejovou naději bude starat.

„Bude v Kanadě mít zázemí rodinného domu. Jde o vybrané rodiny, které musí splňovat přísné parametry. Do domů chodí sociálka a musí kontrolovat, jestli je vše v pořádku. Já jsem za to rád. V Ilves dostal byt, nějakou korunu a žijte si, choďte na tréninky,“ přiznal otec Stanislav, že syna musel ve Finsku tak trošku kontrolovat. „Byli jsme v kontaktu pořád, volali jsme si skoro denně, přímo za ním jsme vyrazil dvakrát,“ práskl táta.

Teď se spolu s manželkou chystají za moře. „Oshawa a Cleveland jsou od sebe nějakých pět set kilometrů. Chtěli bychom tam letět a navštívit oba naše chlapečky,“ pousmál se Stanislav Svozil.

Stanislava Svozila nejmladšího nyní čeká kemp s Columbusem, ročník začne pravděpodobně na farmě v Clevelandu v AHL. Možné je ale vše.

Na ledě si oba bratři v létě zatrénují spolu. Po letní přípravě s Jakubem Fryčem v Olomouci a před odletem na juniorský kemp v Kanadě bude David Svozil v Přerově absolvovat tréninky společně s prvoligovými Zubry. A stejně jako loni na nich nebude chybět ani Standa.