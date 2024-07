Už je to rok a čtvrt, co přerovský odchovanec Stanislav Svozil při své premiéře v NHL zaznamenal v barvách Columbusu první kanadský bod a výhru 3:2 v prodloužení nad Pittsburghem. Uplynulou sezonu strávil celou na farmě v Clevelandu, se kterým si i vedle Davida Jiříčka zahrál semifinále AHL. O další šanci v nejlepší lize světa si chce říct v novém ročníku.

Ten bude pro 21letého beka zajímavý i z jiného pohledu. Pět set kilometrů od Clevelandu bude nově bydlet jeho o tři roky mladší bratr David, jehož výkony v juniorské OHL bude bedlivě sledovat.

Stando, brácha David se vydal z Přerova trošku jinou cestou. Přeskočil extraligu a v šestnácti zamířil na rozdíl od vás vydal do Finska. Vidíte to jako správný krok?

Myslím si, že to byla dobrá volba. Je těžké jít ve stopách staršího bráchy. Jméno zná víc lidí, ale cesta je podle mě o to těžší. Zkusil něco jiného a prospělo mu to. Kanadská juniorka mu prospěje ještě víc a pomůže mu nejen do hokejového života.

Naopak po vašem vzoru se David vydal do juniorské soutěže za mořem. Poradil jste mu, že to má jít vyzkoušet?

Taky jsem se ze začátku bál tam jít. Chtěl jsem zůstat v Česku a hrát extraligu. Ale pak jsem se rozhodl, že do toho půjdu a vůbec nelituji. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí v mém hokejovém životě. Odbyl jsem si tam dvě sezony a řekl jsem bráchovi, že to i pro něj bude nejlepší. Přeji mu, ať se daří a ať se dostane co nejdál.

S hokejisty Přerova trénují i stříbrní medailisté z MS juniorů Stanislav Svozil a Tomáš Suchánek | Video: Deník/Ivan Němeček

Dokážete si představit, že za pár let byste se s bratrem potkali v NHL?

Má to v hlavě každý. Jak on, tak i já a naši rodiče. Ale je to trnitá cesta, brácha ji má trošku složitější, protože nebyl draftován. Já mu přeji hodně štěstí, ať ze sebe vydá to nejlepší, aby si NHL mohl taky zahrát.

Vy jste debut v NHL absolvoval na konci sezony 2022/23. V uplynulé sezoně šance v Columbusu nepřišla. Jak jste to vnímal?

Při mé premiéře v NHL se všechno tak nějak sešlo. V Columbusu bylo strašně moc zraněných, já měl dobrou sezonu v juniorce a povolali mě. V minulé sezoně šlo o můj první rok v americké lize mezi dospělými. Začátek byl super, prostřední část sezony nahoru a dolů. Konec byl ale výborný. Hráli jsme spolu s Davidem Jiříčkem a vše bylo super. Není si na co stěžovat. Na šanci v NHL čeká vždy třicet lidí. Vybrali si letos dva nebo tři. Výkony obránců i útočníků v NHL byly dobré, takže nikoho jsme nemuseli povolávat. Uvidíme, co bude v další sezoně. Snad začne tak, jak pro nás skončila. A víc kluků se bude do NHL z AHL dostávat.

Řekli vám, na čem ještě potřebujete pracovat?

Vždycky je, kam se posouvat. I když si myslíte, že děláte dost, nikdy to tak není. Já musím zesílit, posílit všechny dobré aspekty mé hry. Jde o nejlepší ligu na světě a hrajete proti nejlepším. Musíte být připraveni. I když si myslíte, že jste dobří, mnohdy to nestačí. Musíte ze sebe dávat to nejlepší.

Po zlatém úspěchu na mistrovství světa se očekává generační obměna u áčkové reprezentace. To je pro další sezonu motivace i pro vás…

Samozřejmě, že je. Já ale vždy říkám, že když jste v klubu, máte před sebou klubový úspěch. Každý si přeje reprezentovat svou zemi, to je nejvíc. V sezoně je ale hlavní cíl v klubu. Třeba když jsme letos hráli semifinále AHL a neměli jsme šanci reprezentovat, byli jsme za to moc rádi. Sice jsme nemohli do reprezentace, ale hráli jsme play-off.