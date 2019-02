Trenér Vladimír Kočara po utkání naznačoval, že možná právě tohle měli Zubři už před zápasem v hlavách, a proto nakonec padli 3:4 po samostatných nájezdech.

„I kdybychom bod neudělali, nějak jsme věděli, že už tam jsme. Už ráno od rozbruslení to nebylo takové, jaké to mělo být,“ řekl kouč.

S tím tak úplně nesouhlasí autor jedné ze tří přerovských branek Filip Dvořák.

„V hlavách jsme sice měli, že stačí zaváhání Frýdku, ale to je alibistické. Spoléhat na to, že někdo prohraje? To si nikdo z nás nepřipouštěl, chtěli jsme si to uhrát sami,“ uvedl forvard v pozápasovém rozhovoru.

Co tedy stálo za špatným výkonem v prvních dvou třetinách?

„Vstoupili jsme do toho utkání vlažně, myslím si, že Poruba byla lepší. Postupně jsme to utkání začali vyrovnávat a ke konci jsme měli i tlak. Ta remíza je spravedlivá pro oba týmy,“ myslí si Filip Dvořák.

Ostravanům o nic nešlo, dle papírových předpokladů se mělo jednat o jasnou záležitost. A možná právě to nakonec paradoxně hostům pomohlo k lepšímu výkonu.

„Poruba hrála uvolněný hokej, tlačila se hodně do útoku. My jsme si řekli, že je budeme chytat a počkáme si na nějakou šanci, kterou proměníme, což se moc nepovedlo,“ pokrčil Dvořák rameny.

HRÁLI ZUBŘI NA REMÍZU?

Nesmíme zapomenout také na dobrou defenzivu ostravského celku. Zubři měli obrovský problém přejít dvě třetiny přes střední pásmo a vypracovat si větší gólové šance. Při hře v pěti byli tentokrát bezzubí.

„Ta remíza nám stačila. Nechci říct, že jsme hráli na remízu, ale ke konci jsme s tím bodem byli tak nějak smíření,“ zmínil Filip Dvořák další z možných faktorů toho, že Přerované doma neuhráli tři body a s Porubou padli potřetí v sezoně.

Jednalo se o výjimečný stav vzhledem ke zmíněným okolnostem? Nebo forma Přerova vrcholila v prvních dvou třetinách ve Frýdku-Místku, kde Zubři předváděli fantastický hokej? Těžko říct. Důležité pochopitelně je, že i podvanácté v řadě svěřenci Vladimíra Kočary a Jiřího Sklenáře bodovali.

„Oddechli jsme si, protože teď jsme měli spoustu náročných zápasů, které jsme odehráli slušně. Jsme rádi, že se nám to povedlo, dvě kola před koncem máme jistotu play-off. To ale neznamená, že budeme chtít polevit. Pořád chceme poslední dva zápasy vyhrát, abychom se do play-off pořádně rozehráli a udrželi si formu,“ má jasno Filip Dvořák.

Velmi těžký test před ostrými boji čeká Zubry v sobotu na vsetínském Lapači. A je nejspíš úplně jedno, že oběma celkům už „o nic nejde“.

„Těžko říct, jaký ten zápas bude. Co si pamatuji, tak jsme o play-off vždy bojovali až do konce. Nemyslím si, že to nebude mít náboj, je to derby. Určitě přijde spousta lidí, chceme vyhrát,“ ubezpečil závěrem odchovanec brněnské Komety.