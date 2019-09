Elitní týmy budou hrát nově juniorskou extraligu akademií.

Svaz se může proti dnešnímu rozhodnutí soudu odvolat, vyjádřit se má ve čtvrtek.

"Od začátku jsme nežádali nic jiného než spravedlivý přístup a stejná pravidla pro všechny. Jsem rád, že soud to na rozdíl od vedení hokejového svazu chápe a dal nám za pravdu," uvedl jednatel vsetínského hokejového klubu Daniel Tobola v tiskové zprávě.

Havířov, Přerov a Vsetín se dostaly do sporu se svazem poté, co výkonný výbor v březnu snížil počet účastníků juniorské extraligy z 24 na 19. Všechny tři celky byly ze soutěže, kterou nyní hrají jen kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk, přeřazeny do nižší soutěže. Později byla nejvyšší soutěž přejmenována.

Kluby se nejprve obrátily na svazovou arbitráž, stížnost podaly i k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ani u jedné z institucí ale neuspěly. Dnes však vydal pražský soud předběžné opatření a soutěž nesmí odstartovat. Případné odvolání svazu nemá odkladný účinek.

Hokejový svaz se k rozhodnutí soudu oficiálně vyjádří ve čtvrtek. V dubnu tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund uvedl, že se kluby mohou obrátit na jakékoliv instituce.

"Rozhodnutí výkonného výboru vycházelo z návrhů drtivé většiny klubů, které jsme obdrželi v návaznosti na lednové hokejové fórum. Myslíme si, že se jedná o komplexní řešení, po kterém kluby volaly," řekl Zikmund na jaře.