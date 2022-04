„S výsledkem nejsem spokojen. Samozřejmě, přijeli jsme nejméně pro bod. Je to derby se vším všudy,“ hodnotil porážku trenér Zubrů Martin Vojtek, který si za stavu, který hraničil s přerovským „debaklem“, vzal oddechový čas a pořádně své svěřence seřval. Samozřejmě z legrace. „Musel jsem s tím něco udělat. Vzal jsem si ho, abych mužstvo trošku nabudil,“ usmíval se Vojtek.

Jeho tým třeba i s hvězdnou lajnou Hanák – Kočara – Sedlák pak paradoxně nakoplo mládí, kdy se na ledě objevili i synové některých hráčů. A třeba Tomáš Martinák mladší nasázel hattrick. Nakonec ale stejně o gól zvítězili domácí.

„Ne, samozřejmě, že jsme spokojení, že přišli lidi. Tomáš Duba nás oslovil, udělal tuto charitativní akci. Rádi jsme přijeli a oživili si krásné vzpomínky z mladých let,“ zvážněl Martin Vojtek. „Lidé fandili, přišli, užili si to úplně stejně jako hráči,“ zmínil bývalý extraligový gólman.

A že by to byl právě on, kdo by se postavil do brány místo Jakuba Mánka? „Ne, ne. Od začátku jsme se bavili, že přijedu rád, ale budu jako trenér,“ dodal Vojtek.

Na druhé straně to Prostějovským šlapalo velice dobře. Některé legendy se na led vrátily po letech, ale okamžitě šlo vidět, že jsou prostě doma.

„Nehrál jsem asi osm let. Vytáhl jsem věci ze sklepa, oprášil jsem pavučiny a šel jsem na to. Chtěl jsem hrát za každou cenu, i když mám něco s kotníkem. Stálo to za to. Přišli lidé a neodpustil bych si to, kdybych na led nešel. I když jsem se tam motal,“ prozradil dnes 48letý obránce Petr Doseděl.

Také jen potvrdil, že na ledě se potkala nejen parta soupeřů, ale také přátel.

„Bombarďáci. To jsou naši kamarádi, proti kterým jsme hrávali třeba dvacet let. Jezdí za námi třeba na přehradu, když jsou nějaké narozeniny. Faltýnek nebo Sýkora. Úplně super,“ uzavřel Doseděl.

