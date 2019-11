Martin Novotný míří do extraligového Zlína, Jan Berger se překvapivě přesouvá zpět k Zubrům, kde si zahraje takřka po dvou letech.

„O Honzu Bergera jsme měli velký zájem už před sezonou, ale tehdy to bohužel nevyšlo. Teď přišla další šance ho získat a jsme rádi, že se to podařilo,“ pochvaluje si sportovní manažer Přerova Pavel Hanák.

Oblíbenec přerovských fanoušků u Zubrů v sezoně 2016/2017 restartoval kariéru, stal se oporou modrožlutých a vrátil se i na extraligovou scénu. Aktuální ročník načal v Prostějově, kde však náhle a nečekaně končí.

„Jestřábi se dohodli na ukončení spolupráce s Janem Bergerem a Martinem Novotným. Oběma hráčům děkujeme za odvedené výkony a přejeme, ať se jim daří,“ psalo se v pátek na klubovém webu Prostějova. Bližší vysvětlení vedení klubu nepřineslo.

„Prostějov se rozhodl pro změny po posledním prohraném utkání,“ myslí si sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák. A dávalo by to smysl. Ztráta na elitní osmičku po poslední prohře v Havířově narostla už na 9 bodů.

KONEC TOMÁŠE SÝKORY?

Příchod Jana Bergera do Přerova má dokonalé načasování. Kapitán Tomáš Sýkora chyběl už v minulém utkání se Slavií a jak se ukázalo, zdravotní problémy jsou natolik vážné, že veterána nepustí do hry až do konce sezony. To možná znamená konec kariéry zanedlouho 41letého centra.

„Bergera jsme brali jako posilu ještě předtím, než jsme věděli, že Sykyho absence bude tak vážná. V letošní sezoně už se na ledě neukáže, kdo ví, jestli vůbec. Zdraví ho do hry nepustí,“ uvedl Pavel Hanák.

Přerovanům budou chybět jeho góly, možná ještě zásadnější ztrátou by však byly jeho vůdčí schopnosti.

„S Pavlem Hanákem a trenéry momentálně řešíme možnost, že by Tomáš rozšířil realizační tým, aby klukům pomáhal v kabině,“ prozradil jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Zubrům navíc momentálně chybí i Darek Hejcman, zraněný je i Daniel Indrák a trest si bude odpykávat Jiří Goiš. Třicetiletý Berger by se okamžitě měl zařadit mezi lídry ofenzivy.

NOVOTNÝ? ZATÍM JEN VE ZLÍNĚ

Dle informací Deníku měl přerovský klub velký zájem také o Martina Novotného. Jeden z nejuznávanějších obránců Chance ligy se ale k Zubrům jen tak nevrátí, přestože se ševci Přerované dlouhodobě spolupracují.

„Nejde to, tohle je v režii Prostějova. Měli jsme ale o něj zájem, samozřejmě, že extraliga je extraliga. Střídavé starty zatím zařídit nejdou, uvidíme, co přinese zbytek sezony,“ uzavřel Pavel Hanák.