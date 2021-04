Před necelými dvěma měsíci přebíral dres s třístovkou na zádech, nyní je jasné, že jedna z nejvýraznějších osobností přerovských Zubrů nějakou dobu další zápasy za MEO nepřidá. Mikuláš Zbořil v Přerově neprodloužil smlouvu.

Mikuláš Zbořil | Foto: Mikuláš Zbořil

„Citelně mě to mrzí. Mikuláš od nás dostal velmi dobrou nabídku, ale není to u něj ani tak o penězích. Je to spíš o jeho motivaci do dalších let. Rozhodl se, že smlouvu neprodlouží a půjde za další výzvou,“ řekl k překvapivé změně v kádru sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.