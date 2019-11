Přerované neudrželi hubený náskok z první třetiny, kdy Tomáš Sýkora dorazil do brány střelu Kubeše. Přes herní převahu hostů srovnali domácí zásluhou matadora Radka Dudy. Bývalý reprezentant v přesilovce využil smolného odrazu kotouče od hrazení.

Ještě předtím ale rozhodčí neuznali nejspíš regulérní gól Jiřího Krisla. Ten v přečíslení dotlačil puk za Žajdlíka, hlavní sudí ale okamžitě rozpažil. Místo vedení 2:0 z toho bylo vyloučení Krisla za napadení gólmana. Právě z následné početní výhody Benátky srovnaly.

„Určitě jsme rádi, že jsme získali bod. Co mě ale nejvíce trápí je to, že dnes dostalo fair play na prdel. Byl bych rád, kdyby se to takto napsalo,“ narážel asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof na inkriminovaný moment. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale toto není normální. Více to nechci rozvádět. Toto ale bylo lehce za hranou. Jak jsem řekl, pro nás je to dobrý bod,“ dodal Grof.

Přerované byli i za stavu 1:1 nebezpečnějším týmem a vytvořili si řadu možností na rozhodnutí. Asi nejblíže byl Jaroslav Moučka, jeho střela ale jen orazítkovala břevno.

V prodloužení se dalším skvělým zákrokem blýskl Lukáš Klimeš, který držel naděje na dva body i v nájezdech. Když už se jako první v šesté sérii trefil Sýkora, Benátky okamžitě srovnaly. Poté už byl úspěšný pouze Adam Klapka, který forsbergovskou kličkou rozhodl o výhře domácích.

Zubři tak během reprezentační pauzy budou odpočívat na třetím místě tabulky, bod za druhými Litoměřicemi.

HC Benátky nad Jizerou – HC Zubr Přerov 2:1sn (0:1, 1:0, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 35. Duda, rozhodující nájezd Klapka – 6. Sýkora (Kubeš, Dvořák). Rozhodčí: Barek, Pavlovič – Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 219.

Benátky: Žajdlík – Kunst, Buchtela, Žůrek, Bukač, Aubrecht, Niko – Průžek, Šír, Duda – Klapka, Najman, Rychlovský – Wiencek, Chrtek, Šeliga – Šafařovský. Trenér: Valdemar Jiruš.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Čáp – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Süss, Sýkora, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.