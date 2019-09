Zatím skóroval pouze jednou, přitom jak proti Slavii, tak proti Jihlavě se na něj usmívala odkrytá klec, stačilo trefit. Když už proti Dukle rozsvítil červené světlo za Brožem a vypadalo na prolomení obrovské smůly, rozhodčí rozpažil. Puk po zvonkohře na tyče těsně za čáru nepřešel.

„Prý to gól nebyl. Já si taky osobně myslím, že to bylo tyč, tyč, ven. Je to na posouzení rozhodčích,“ ohlížel se dvacetiletý útočník.

Roman Pšurný pak v závěrečné přesilovce v 59. minutě našel Navrátila, před kterým byla poloodkrytá klec. Mladý forvard ale těsně minul. Jihlava pak za stavu 1:2 trefila prázdnou přerovskou klec a definitivně rozhodla.

„Já bych se k tomu radši nevyjadřoval, děkuju,“ řekl Navrátil v pozápasovém rozhovoru pro klubový web HC Zubr Přerov.

Chvíli mu nicméně trvalo, než Pšurného nahrávku zkrotil a vystřelil. Na úvod třetí třetiny zase bek Kubeš při rozehrávce nevídaně namazal jihlavskému Čermákovi na vítězný gól. Že by špatný led?

„Možná je to ve třetí třetině trošku rozbité. Celý zápas ale byl led v pohodě, na to bych to určitě nesváděl. To je jenom na mně,“ mrzelo Jakuba Navrátila.

ZA PROHRU „NAVRC“ NEMŮŽE

Příčiny středeční druhé prohry Zubrů v sezoně ale byly jinde. Dukla byla zhruba od poloviny první třetiny lepším týmem a nebýt Michaela Petráska v brance, rozhodnuto mohlo být daleko dříve.

„Nebyla to z naší strany dobrá první třetina. Ve druhé jsme dostali smolný gól snad po třech dorážkách. Třetí třetina už byla výborná. Tlačili jsme se do brány, jak jsme chtěli, ale bohužel nám to tam nespadlo,“ kroutil hlavou Jakub Navrátil.

Po famózním startu do sezony se navíc začala plnit také přerovská marodka. Ve středu se sice do sestavy vrátil bek Weinhold, problém je ale aktuálně v útoku. Z dobře hrající druhé formace zůstal pouze Darek Hejcman. Radek Číp, Jaroslav Moučka i Filip Dvořák, který zdárně za Moučku ve druhé lajně zaskakoval, kvůli zranění chyběli. V tom však Jakub Navrátil problém nehledá.

„Určitě ne. Mladí kluci, vlastně stejný ročník jako já, to ve čtvrté lajně doplnili suprově,“ zmínil vloni sedminásobný juniorský reprezentant.