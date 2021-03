Skvělý Postava ani Süssovo sólo nestačily. Poruba má tři mečboly

Poměrně výrazné míchání sestavou mělo dát přerovským hokejistům správný impuls pro třetí utkání čtvrtfinálové série na ledě Poruby. A Zubři opět sahali po vítězství, znovu to ale byli Ostravané, kdo měl k triumfu blíže a zvítězil 3:2 po samostatných nájezdech. Pokud Přerov nezvládne ani středeční zápas, bude mít po sezoně. „Škoda, mohli jsme se vrátit do série. Myslím, že jsme si to zasloužili. Takový je hokej,“ řekl trenér Hanáků Vladimír Kočara.

Utkání play off, čtvrtfinále, hokejové Chance ligy - 3. zápas: HC RT Torax Poruba - HC Zubr Přerov 3:2 po samostatných nájezdech, 23. března 2021 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Od začátku se hrálo spíše nervózní a bojovné utkání. V bráně hostů dostal před Petráskem nečekaně přednost devatenáctiletý Michal Postava a od začátku předváděl perfektní výkon. Jedinou slabší chvilku si vybral ve 27. minutě, kdy mu bekhendové nahození Kanka vypadlo až do brány. Aby puk přešel brankovou čáru, ještě pojistil Michal Hotěk. Přerované nicméně rychle srovnali díky dorážce Jana Štefky a hned vzápětí nechybělo moc a Süss dokonal obrat během půlminuty hry. Nestalo se tak. Zubrům se tentokrát ani nedařily přesilovky, velkou parádu tak musel ve 46. minutě předvést Jan Süss. Ke krásnému sólu z vlastní poloviny přidal koupel pro domácího gólmana Foltána, Přerov vedl. Stejně jako v prvním utkání však náskok 2:1 neudržel. Okamžitou odpověď tentokrát připravili Korkiakoski s Dušanem Žovincem. Druhý jmenovaný potvrdil roli domácího tahouna v sérii a srovnal na 2:2. „Kluci odvedli výbornou práci, ale bohužel jsme udělali zase nějaké chyby, za které jsme byli potrestaní. Rozhodlo, že jsme po brance na 2:1 rychle inkasovali po naší hrubé chybě,“ hodnotil Kočara. Rozhodnout mohl Tomáš Doležal, který však nastřelil pouze břevno, na druhé straně však tyč pomohla také Postavovi. Šlo se do prodloužení. Poruba mohla rozhodnout dříve V tom připravil přerovským fanouškům infarktové chvíle nejprve Filip Dvořák, po jehož vyhození puku mimo hru šli Zubři do čtyř. Hosté se se štěstím ubránili a v závěru přežili i druhou krátkou přesilovku po faulu Doležala. Čtvrtminutu před koncem však domácí opět nastřelili tyč. Štěstí se tak v nájezdech přiklonilo na stranu Poruby. Na straně Zubrů trefili brankovou konstrukci Darek Hejcman a Radek Číp. Po nich kuriózně skóroval Szathmáry, Forman ale srovnal. Rozhodnout mohl v páté sérii Matěj Svoboda, avšak nedal, pořadí se otáčelo a Forman podruhé neuspěl. Hrdinou se tak stal Korkiakoski, který podruhé Postavu přeci jen překonal. Poruba tak v sérii vede 3:0 a k dispozici má tři pomyslné mečboly. Středeční duel je na programu od 17.30. „Bylo to velmi těžké utkání hlavně po psychické stránce. Skvělé bylo, že jsme ubránili všechna oslabení a každý hráč odvedl maximum. Zregenerujeme, zaledujeme, kyselina mléčná půjde pryč a zítra jdeme na další zápas,“ hodnotil závěrem domácí kouč David Moravec. „Tým má morální sílu a věří si. Nachystáme se tak, abychom sérii vrátili do Přerova. Věřím, že se štěstí otočí na naši stranu a série bude ještě dlouhá,“ věří Vladimír Kočara. HC RT Torax Poruba – HC Zubr Přerov 3:2sn (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0) Branky a nahrávky: 27. Kanko (Hudeček, Žovinec), 47. Žovinec (Korkiakoski, Stloukal), rozhodující nájezd Korkiakoski – 29. Štefka (Hejcmann, Goiš), 46. Süss (Hejcman). Rozhodčí: Cabák, Koziol – Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 3:0. Poruba: Foltán – Žovinec, Teper, Kozák, Szathmáry, Urbanec, Voráček – Sikora, Raška, Stloukal – Endál, Toman, Špaček – Pořízek, Jáchym, Korkiakoski – Kanko, Hudeček, Hotěk. Trenér: Karel Suchánek. Přerov: Postava – Dluhoš, Forman, Zbořil, Suhrada, Krisl, Kubeš – Číp, Hejcman, Doležal – Süss, Dvořák, M. Svoboda – Dostálek, Pšurný, Sebera – Goiš, Indrák, Štefka – Macuh. Trenér: Vladimír Kočara.