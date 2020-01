„V předešlém zápase ve Vsetíně bylo k vidění více hokejové krásy, dnes jsme to ale ubojovali. Za odvahu, blokování střel v posledních pěti minutách jsme si tři body zasloužili,“ byl spokojen asistent hlavního trenéra Přerova Kočary Jakub Grof.

Do první velké šance zápasu si z obrany Zubrů našlápla posila Lukáš Forman, úvodní gól ale zařídil v 6. minutě Šimon Kratochvil. Ten se šikovně na pravé straně protáhl kolem mantinelu a předložil neodolatelnou nabídku Goišovi, který neodmítl.

První polovina prostředního dějství se pak nesla v duchu spousty nepřesností. Zubři tak mohli udeřit z nenápadné akce. Pokus Matouše Kratochvila dojel Weinhold, puk vrátil okamžitě před bránu přerovskému útočníkovi a Kratochvil dal Zubrům dvoubrankový náskok.

Ten měl ale jepičí život. Poruba nejprve už potřetí v utkání nastřelila tyč, ve 36. minutě jí ale naopak pomohl šťastný odraz puku od Petráska. Ten už nemohl s dorážkou osamoceného Gumana dělat nic.

DOKONALÁ OBRANA

Přerované pak bez větších úhon přežili dvě oslabení, která bránili vskutku výborně, domácí si v početní výhodě s defenzivou Zubrů nevěděli rady.

A to stejné se dá říci o precizní obraně hostů ve třetí třetině. Přerované přepnuli na mód nejlepšího týmu směrem dozadu a soupeře nepouštěli do větších šancí. Naopak Lukáš Forman se podruhé v utkání řítil na Dolejše, ani tentokrát ale neuspěl.

Až při hře bez brankáře se Poruba dostala do obrovských šancí na srovnání. Infarktové chvilky ale Zubři ustáli díky Petráskovi a v závěru i heroicky bránícímu Krislovi.

„Zlomové bylo to, že přes zbytečný gól na 1:2 jsme to díky výbornému Michalu Petráskovi i podpoře našich diváků zvládli. Ty body jsou pro nás strašně důležité do dalšího průběhu sezony,“ uvědomuje si Jakub Grof.

Přerované se tak před domácím duelem s Českými Budějovicemi vrátili na druhou příčku tabulky. Fanoušci v Meo Aréně si tak ve středu od 18 hodin mohou vychutnat utkání dvou nejlepších celků soutěže.

HC RT Torax Poruba – HC Zubr Přerov 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Guman (Špaček, Jáchym) – 6. Goiš (Š. Kratochvil, Kubeš), 33. M. Kratochvil (Weinhold). Rozhodčí: Dědek, Micka – Komínek, Kučera. Vyloučení: 2:4, navíc M. Kratochvil (Přerov) 10 minut osobní trest. Bez využití. Diváci: 472.

Poruba: Dolejš – Rudl, Husák, Krejčí, Urbanec, Dluhoš, Dundáček, Slavík – Kanko, Zdeněk, Káňa – Sikora, Hudeček, Gřeš – Špaček, Jáchym, Guman – Ollender, Hlinka, Brodek. Trenér: Miloš Holaň.

Přerov: Petrásek – Krisl, Kubeš, Weinhold, Zbořil, Forman, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Berger – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Svoboda, Dvořák, Číp – Kočica. Trenér: Vladimír Kočara.