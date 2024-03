Bylo to velké drama do poslední možné sekundy. Hokejisté Přerova v závěrečném 52. kole Chance ligy zvítězili za dva body v Třebíči 2:1 po gólu Tomáše Pospíšila. V ten moment Zubři byli v elitní šestce tabulky, jenže prodloužení začínalo také ve Zlíně. Berani v něm rychle rozhodli o svém triumfu 4:3 nad Jihlavou a o bod nakonec šestou příčku před Zubry uhájili.

Atmosféra na hokejovém utkání Přerov - Zlín v únoru 2024 | Video: Deník/Ivan Němeček

Přerov tak v předkole play-off vyzve desáté béčko Pardubic, úvodní duel se hraje už v pondělí v Chrudimi, druhý a případně rozhodující třetí zápas by se poté hrál na Hané.

„Dvou bodů si z Třebíče nesmírně vážíme, není to moc obvyklé. My jsme aktuálně na konci, měli jsme možnost postoupit rovnou do první šestky, bohužel to nevyšlo,“ mrzelo po utkání přerovského trenéra Michala Mikesku.

Mimo hru do konce sezony? Ne, Doležal je zpět

Zubry k jistotě šestky mohla v Třebíči dovést pouze výhra v základní hrací době o dvě branky, jinak by se museli spoléhat na pomoc soupeřů. Na ledě Horácké Slavie však od návratu do druhé nejvyšší soutěže za tři body nikdy nevyhráli a nestalo se tak ani v pátek, přestože ve 14. minutě z dorážky otevřel skóre Antonín Pechanec.

Třebíč srovnala krok v přesilové hře, velkou zbraň Horáků využil Matěj Psota. Poté trefil Hejcman tyčku, ve druhé třetině zavřel klec Michal Postava a ve třetí třetině předvedl důležité zákroky i domácí Mičán.

„Nechtěl jsem odvolávat gólmana, doufal jsem, že Jihlava vyhraje ve Zlíně po prodloužení, to bohužel také nevyšlo,“ zmínil Michal Mikeska.

Rozhodlo tak prodloužení a přesná střela Tomáše Pospíšila, přerovská radost však měla jepičí život.

„Dnes jsme domácím darovali nespočet přesilovek, s tím, jaký mají tým, je neskutečně těžké bránit jejich nápor. Asi tedy můžeme být spokojení, ale pořád nám ta šestka utekla. Celou hru nás tlačil čas, potřebovali jsme výhru za tři body,“ dobře ví Michal Mikeska.

Pardubice v přímém souboji o desátou příčku v Sokolově zvítězily 3:1, a překvapivě ukončily Baníku jeho skvěle rozjetou sezonu. Dynamo tak bude překážkou pro Zubry v cestě do čtvrtfinále.

OBRAZEM: Berani jsou po infarktu ve čtvrtfinále! Duklu udolali až v prodloužení

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Zubr Přerov 1:2p (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Psota (Vodný, Bořuta) – 14. Pechanec (Indrák, Zeleňák), 63. Pospíšil (Černý, Jakub Svoboda). Rozhodčí: Hucl, Wagner – Juránek, Maštalíř. Vyloučení: 3:8. Využití: 1:0. Diváci: 1206.

Třebíč: Mičán – Vodička, Štebih, Baláž, Bořuta, Furch, Kříž, Poizl – Psota, Bittner, Vodný – Ferda, Malý, Dočekal – Ondráček, Michálek, Matyáš Svoboda – Michalčuk, Kučera, Matěj Svoboda. Trenér: Pokorný.

Přerov: Postava – Krisl, Černý, Zeleňák, Chroboček, Němec, Kudělka, Adámek – Indrák, Pechanec, Březina – Pospíšil, Hejcman, Chludil – Jakub Svoboda, Pšurný, Doležal – Dobša, Zembol, Ministr. Trenér: Mikeska.